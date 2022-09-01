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2 часа назад

Почему у вас может внезапно ухудшиться слух

Ferra.ruиещё 3

Врач-сурдолог Наталья Кичигина рассказала, почему у человека может наступить тугоухость или даже полная потеря слуха.

Почему у вас может внезапно ухудшиться слух
Фото: FerraFerra

Врач объяснила это воздействием перенесённых вирусных болезней и ототоксичных медицинских препаратов. Таких лекарств насчитывается 300 наименований.

Серьёзно ухудшиться слух может у кокаиновых наркоманов, а также в результате отравления бытовыми и промышленными ядами.

По словам врача, нарушения слуха могут проявляться в различных формах. Так, повреждение сенсорного аппарата улитки — кохлеотоксичность — может возникнуть из-за лекарственных препаратов и может проявляться в виде полной или частичной потери слуха, зачастую необратимой, тиннитуса — шума в ушах, повышенной чувствительности к повседневным звукам, трудностей с распознаванием речи, особенно при наличии фонового шума.

Колосова подчеркнула, что пациенты описывают тиннитус как рёв, щелчки, шипение или жужжание. Вестибулотоксическое действие лекарств может проявляться в виде нарушения равновесия, неустойчивости при ходьбе, осциллопсии, непроизвольного аномального движения глаз, головокружения.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Болезни и лекарства,
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