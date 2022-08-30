Кардиолог рассказал о «коварных» симптомах сердечного приступа у женщин

— Симптомы у женщин труднее обнаружить. У женщин симптомы немного коварны: они просто могут не испытывать этой боли. У них может быть просто давление или чувство полноты, иногда боль в обеих руках. Они просто чувствуют себя очень усталыми, утомленными и больными. Или боль в лопатках, или ощущение легкости и головокружения, — сказал специалист.