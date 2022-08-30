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1 час назад

Кардиолог Варфоломеев рассказал о «коварных» симптомах сердечного приступа у женщин

Вечерняя Москва

Симптомы сердечного приступа у мужчин и женщин могут кардинальным образом отличаться. Об этом заявил врач-кардиолог Олег Варфоломеев.

Кардиолог рассказал о «коварных» симптомах сердечного приступа у женщин
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Симптомы у женщин труднее обнаружить. У женщин симптомы немного коварны: они просто могут не испытывать этой боли. У них может быть просто давление или чувство полноты, иногда боль в обеих руках. Они просто чувствуют себя очень усталыми, утомленными и больными. Или боль в лопатках, или ощущение легкости и головокружения, — сказал специалист.

По его словам, женская сосудистая система отличается от мужской из-за гормонов, возможной беременности и физического телосложения. Поэтому и признаки сердечного недуга могут быть другими.

Варфоломеев отметил, что все вышеуказанные признаки могут быть предвестниками сердечно-сосудистых заболеваний. Очень важно вовремя определить симптомы и предупреждающие приступ знаки, чтобы обратиться за медицинской помощью, передает «МедикФорум».

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