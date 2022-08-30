Полоскание горла ледяной водой при болезни назвали бесполезным

Применение ледяной воды не является эффективным способом вылечить больное горло. Об этом рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.
По ее словам, медики считают такой способ опасным для здоровья. Болевые ощущения в горле чаще всего говорят об инфекции, которую следует лечить только медицинским препаратами, сообщает NEWS.ru.
«Холод, конечно, может, в какой-то степени воздействовать на нервные окончания и облегчать болевые ощущения, но все это очень кратковременно и в большинстве случаев вообще усугубляет ситуацию»,
— прокомментировала Татьяна Романенко.
Терапевт добавила, что при подобных воспалениях нужно пить много теплой жидкости. Это поможет облегчить симптомы выраженной интоксикации.