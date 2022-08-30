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26 минут назад

Врач Романенко назвала полоскание горла ледяной водой при болезни бесполезным

Слово и Дело

Применение ледяной воды не является эффективным способом вылечить больное горло. Об этом рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

Полоскание горла ледяной водой при болезни назвали бесполезным
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

По ее словам, медики считают такой способ опасным для здоровья. Болевые ощущения в горле чаще всего говорят об инфекции, которую следует лечить только медицинским препаратами, сообщает NEWS.ru.

«Холод, конечно, может, в какой-то степени воздействовать на нервные окончания и облегчать болевые ощущения, но все это очень кратковременно и в большинстве случаев вообще усугубляет ситуацию»,

— прокомментировала Татьяна Романенко.

Терапевт добавила, что при подобных воспалениях нужно пить много теплой жидкости. Это поможет облегчить симптомы выраженной интоксикации.

Болезни и лекарства,
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