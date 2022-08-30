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1 час назад

Врач объяснила, почему может дергаться глаз

Letidor.ru

Медики называют повторяющееся сокращение круговой мышцы глаза миокимией века. Несмотря на то, что подергивание — это непроизвольное сокращение мышц века, чаще всего причина, которая его вызывает, не связана с офтальмологией.

Врач объяснила, почему может дергаться глаз
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

В периоды переутомления миокимия может возникать ежедневно и длиться даже в течение нескольких месяцев. Подробности читайте в нашей новости. Врач-невролог Анастасия Машовец рассказала в своем Telegram-канале о том, почему люди часто сталкиваются с тиком глаз. По мнению специалиста, доброкачественная миокимия век — самое безобидное состояние и самое часто встречающееся. Но прежде, чем начать лечить подергивание века, необходимо исключить более серьезные заболевания — от лицевой гемиспазм и блефароспазм.

Врач отметила, что также важно пить достаточное количество воды, отказаться от крепких напитков (кофе, чая) и алкоголя.

Болезни и лекарства,
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