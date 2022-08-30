Врач объяснила, почему может дергаться глаз

Медики называют повторяющееся сокращение круговой мышцы глаза миокимией века. Несмотря на то, что подергивание — это непроизвольное сокращение мышц века, чаще всего причина, которая его вызывает, не связана с офтальмологией.

В периоды переутомления миокимия может возникать ежедневно и длиться даже в течение нескольких месяцев. Подробности читайте в нашей новости. Врач-невролог Анастасия Машовец рассказала в своем Telegram-канале о том, почему люди часто сталкиваются с тиком глаз. По мнению специалиста, доброкачественная миокимия век — самое безобидное состояние и самое часто встречающееся. Но прежде, чем начать лечить подергивание века, необходимо исключить более серьезные заболевания — от лицевой гемиспазм и блефароспазм.