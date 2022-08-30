Правда ли, что смог в городе увеличивает риск рака горла

Смог в центральной полосе России несколько дней мешал горожанам жить. Многие начали задумываться о том, а как вообще смог влияет на здоровье и может ли он спровоцировать рак или болезни легких. "Рамблер" спросил об этом у врача общей практики и кардиолога Дениса Прокофьева.

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По словам врача, пусковым механизмом онкологии теоретически может стать любой фактор.

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"Конечно, есть факторы более располагающие, есть менее, иногда достаточно небольшого заболевания, которое усугубляет состояние того или иного органа. Это может быть достаточно, чтобы спровоцировать рост патологической ткани".

Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Однако основным фактором развития рака полости рта, глотки и легких все еще является курение. У курильщиков риск рака гортани возрастает примерно в 10 раз. Чем больше потребление табака, тем выше риск.

Другим фактором риска является воздействие серной кислоты, никеля и асбеста на рабочем месте, наиболее доказана связь с серной кислотой. Также существует связь рака горла с инфицированием ВПЧ.

Пациенты с ВПЧ 6 и 11 типов имеют повышенный риск развития рака гортани. Предположительно, роль в формировании рака гортани играет и вирус простого герпеса первого типа.

По поводу смога, ситуация не так страшна. Безусловно, он является провоцирующим фактором для заболевания глотки. Часто при смоге люди жалуются на першение в горле, а банальные ОРВИ длятся дольше, но рак из-за него заработать вряд ли получится, хоть и нельзя утверждать это наверняка.