Правда ли, что смог в городе увеличивает риск рака горла

Смог в центральной полосе России несколько дней мешал горожанам жить. Многие начали задумываться о том, а как вообще смог влияет на здоровье и может ли он спровоцировать рак или болезни легких. "Рамблер" спросил об этом у врача общей практики и кардиолога Дениса Прокофьева.
По словам врача, пусковым механизмом онкологии теоретически может стать любой фактор.
Однако основным фактором развития рака полости рта, глотки и легких все еще является курение. У курильщиков риск рака гортани возрастает примерно в 10 раз. Чем больше потребление табака, тем выше риск.
Другим фактором риска является воздействие серной кислоты, никеля и асбеста на рабочем месте, наиболее доказана связь с серной кислотой. Также существует связь рака горла с инфицированием ВПЧ.
Пациенты с ВПЧ 6 и 11 типов имеют повышенный риск развития рака гортани. Предположительно, роль в формировании рака гортани играет и вирус простого герпеса первого типа.
По поводу смога, ситуация не так страшна. Безусловно, он является провоцирующим фактором для заболевания глотки. Часто при смоге люди жалуются на першение в горле, а банальные ОРВИ длятся дольше, но рак из-за него заработать вряд ли получится, хоть и нельзя утверждать это наверняка.