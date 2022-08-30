Какую ошибку часто совершают пациенты при приеме лекарств

Так, нельзя самим себе назначать лечение, в том числе вредно увеличивать или уменьшать дозировку лекарств без назначения врача. Дело в том, что медицинский специалист при назначении лекарств учитывает состояние пациента: диагноз, пульс, давление, возраст, вес и другие особенности организма. И уже с учетом этих данных выписывает тот или иной препарат и его дозировку.