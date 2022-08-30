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50 минут назад

Какую ошибку часто совершают пациенты при приеме лекарств

Вечерняя Москва

Ошибки, которые допускают пациенты при приеме лекарственных препаратов, снижают эффективность лечения, отмечают медицинские специалисты.

Какую ошибку часто совершают пациенты при приеме лекарств
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Так, нельзя самим себе назначать лечение, в том числе вредно увеличивать или уменьшать дозировку лекарств без назначения врача. Дело в том, что медицинский специалист при назначении лекарств учитывает состояние пациента: диагноз, пульс, давление, возраст, вес и другие особенности организма. И уже с учетом этих данных выписывает тот или иной препарат и его дозировку.

Врачи отмечают, что нельзя при высоком давлении принимать сразу несколько таблеток, это стресс для организма. Давление нужно снижать постепенно, передает Царьград.

Прием некоторых препаратов для сердечников в жаркую погоду может спровоцировать инфаркт миокарда. Об этом сообщил реабилитолог Виталий Руденко.

Болезни и лекарства,Виталий Руденко,
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