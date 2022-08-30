Эффективен ли прием коллагена для здоровья кожи и суставов

Нередко при болях в суставах врачи назначают в качестве терапии прием коллагена, однако большинство были убеждены, что коллаген необходим в первую очередь для красоты, здоровья и упругости кожи. "Рамблер" разобрался в этом вопросе и узнал у эксперта, эффективен ли коллаген в решении проблем с суставами и как влияет на кожу.

Сам сустав - довольно сложная структура. Если мы хотим оказать комплексное воздействие на разрушенные хрящи тканей, коллаген действительно можно использовать. Но, по словам эксперта, такое средство никак не будет влиять на костную основу или на синовиальную жидкость. Поэтому необходимо понимать, что коллаген может быть средством лечения суставов, лишь выступая в комплексе в качестве одного из компонентов вместе с глюкозамином, НПВС, искусственными аналогами синовиальной жидкости, хондроитином, ГКС и средствами индивидуальной реабилитации в виде ортезов и ЛФК.