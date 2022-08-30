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44 минуты назад

Эффективен ли прием коллагена для здоровья кожи и суставов

Мира Маркина
Прокофьев Денис Александровичэксперт

Нередко при болях в суставах врачи назначают в качестве терапии прием коллагена, однако большинство были убеждены, что коллаген необходим в первую очередь для красоты, здоровья и упругости кожи. "Рамблер" разобрался в этом вопросе и узнал у эксперта, эффективен ли коллаген в решении проблем с суставами и как влияет на кожу.

Эффективен ли прием коллагена для здоровья кожи и суставов
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

Сам сустав - довольно сложная структура. Если мы хотим оказать комплексное воздействие на разрушенные хрящи тканей, коллаген действительно можно использовать. Но, по словам эксперта, такое средство никак не будет влиять на костную основу или на синовиальную жидкость. Поэтому необходимо понимать, что коллаген может быть средством лечения суставов, лишь выступая в комплексе в качестве одного из компонентов вместе с глюкозамином, НПВС, искусственными аналогами синовиальной жидкости, хондроитином, ГКС и средствами индивидуальной реабилитации в виде ортезов и ЛФК.

Одним коллагеном лечиться нельзя, и использовать его в монотерапии бессмысленно. В отношении кожи использование коллагена дает тот же эффект. Безусловно, коллаген дает упругость, но это опять же всего лишь один из компонентов ухода. Здесь также важен комплексный подход, и одним из ключевых компонентов восстановления молодости кожи будет возвращение к нормальному составу гидролипидной структуры кожи, устранение мимических морщин и обеспечение ее постоянно необходимыми питательными элементами.
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"
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