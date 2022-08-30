У кого чаще всего появляются грыжи

Доктор Харви Рейнвилл, хирург из Медицинского центра Hackensack Meridian Mountainside в Нью-Джерси, отмечает, что грыжа представляет собой некий дефект в мышечном слое, через который какой-либо орган может протиснуться. Происходит это, когда человек занимается деятельностью, требующей сильного напряжения.

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Грыжа может появиться по разным причинам. Например, если человек занимается какой-либо деятельностью, которая требует сильного физического напряжения. Также вероятность того, что грыжа может «выскочить», увеличивает кашель, смех, дефекация, чихание, сгибание. Бывают случаи, когда грыжа сначала появляется, а потом сама исчезает, но даже к таким случаям нужно относиться серьёзно.

Всё дело в том, что любая грыжа является потенциально опасной.

Самыми распространёнными видами грыж считаются пупочная грыжа и паховая грыжа. Первая часто проявляется в виде пупка, который выступает вперёд (женщины, например, могут это заметить во время беременности).

Доктор Рейнвилл говорит, что у мужчин вероятность возникновения паховой грыжи выше, чем у женщин. Связано это с тем, что мужчины имеют в мышцах паха небольшое отверстие, через которое проходят кровеносные сосуды.

Также больше шансов на появление грыжи у тех, кто выполняет физически тяжёлую работу.

Кроме того, грыжи по наследству не передаются, но могут образовываться после рождения и через какое-то время проходить.

Симптомами ущемления грыжи являются: рвота, тошнота, запор. В этом случае нужно обязательно обратиться за медицинской помощью, так как ущемлённая ткань переносит в кровоток токсины и инфекцию, что может привести к сепсису или смерти.