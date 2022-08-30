Как снизить риск развития старческого слабоумия

Всемирная организация здравоохранения отмечает, что в мире у более 55 миллионов человек диагностирована деменция. По словам доктора Рональда Петерсена, предотвратить развитие старческого слабоумия невозможно, однако всегда есть шанс снизить вероятность появления этого заболевания.

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Деменция включает в себя ряд симптомов, которые влияют на мышление, память и социальные способности человека. Самой распространённой формой деменции является болезнь Альцгеймера.

Есть очень много факторов, оказывающих влияние на риск развития деменции. Это диабет, курение, ожирение, давление, сон, загрязнение воздуха, потеря слуха.

Чтобы снизить вероятность развития старческого слабоумия, по словам доктора Рональда Петерсена из клиники Майо, нужно сохранять как физическую, так и умственную, социальную активность.

Например, можно выполнять различные упражнения, читать книги, посещать лекции, проводить время с друзьями и семьёй. Также специалист посоветовал проверить слух.