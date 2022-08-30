Как понять, что у человека зависимость: первые признаки

Взаимоотношение человека с алкоголем – не только важная тема в национальной культуре России, но и довольно романтизированная. Однако у этой медали есть и обратная, темная сторона – зависимость, поломанные судьбы, загубленные жизни.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Аналогичная ситуация с наркотиками, которые массово хлынули в страну в 90-е. Для многих людей зависимость близкого оказывается тяжелым ударом. Но его надо выдержать и идти дальше. О том, как понять, что ваш близкий зависим от алкоголя или наркотиков и как ему помочь – в материале «ФедералПресс».

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Как понять, что ваш близкий зависим

«Я был тихим наркоманом, который запирался дома и употреблял в одиночку. Поэтому родные долго не знали про мои «увлечения». А те, кто знали, говорили, что надо бросать – подначивали, мол, у тебя нет силы воли. Когда стал внутревенно и в больших количествах употреблять соли, то понял – я наркоман»,

– рассказывает свою историю Артем (имя изменено по просьбе собеседника – авт.), пациент реабилитационного центра «Маяк» в Новгородской области.

По его словам, даже когда он сидел в тюрьме по наркотической статье, то не признавался в своей зависимости.

«Но после решил, что надо что-то менять. Сначала пошел на группу анонимных наркоманов, потом – на реабилитацию»,

– говорит Артем.

Первый признак зависимость – болезненная, раздраженная реакция человека на попытку собеседника обсудить тему употребления, говорит врач психиатр-нарколог высшей категории, доктор медицинских наук Владимир Стрельцов.

«Это – уже повод обратиться к специалисту. Также о наличии проблемы говорит тот факт, когда человеку не прийти в нормальное состояние без приема алкоголя или веществ. Один из главных маркеров зависимости – похмелье»,

– подчеркивает нарколог.

Директор института психотерапии и консультирования зависимостей в Петербурге Светлана Масеева отмечает, что люди обычно сразу видят, что с их близким происходит что-то не то.

«Один из признаков алкоголизма – утрата контроля за употреблением. Например, человек садится выпить одну рюмку за ужином, а потом обнаруживает себя в трехдневном запое. Это явно говорит о проблеме»,

– замечает Масеева.

По ее словам, человек считается больным, если у него есть патологическое влечение к алкоголю и наркотикам. Навык преодоления этой тяги можно получить на реабилитации в наркологических диспансерах, где пациента выслушают и покажут выход из ситуации.

«Я понял, что у меня проблема с алкоголем, когда осознал – «я просто не могу остановиться». Я начал воровать деньги, чтобы выпить, пропадал непонятно где, ночевал в чужих банях. Родители это видели и сказали, что надо обращаться к специалистам. Я пошел на первую реабилитацию, но сорвался через полтора месяца. Во второй раз на реабилитацию пошел сам – и прошел ее полностью»,

– рассказывает бывший пациент «Маяка» Владимир Матвеев.

Почему люди становятся зависимыми

«Зависимыми могут стать все, но есть так называемые группы риска. Это люди, которые имели в предыдущих поколениях пьющих или употребляющих людей»,

– рассказывает кандидат психологических наук, сотрудник института психотерапии и консультирования зависимостей в Петербурге Ирина Тетеревкова.

Она отмечает, что риск стать зависимыми повышен у людей, у которых на раннем этапе развития, в первые три года жизни, случился серьезный стресс или психологическая травма (например, мать отдала на воспитание бабушке и ушла). В будущем это может означать, что человек не справится с эмоциональным напряжением.

«Формирование тяги – это очень сложный биохимический и необратимый процесс. Если в организме произошли некие сдвиги, который влияют на работу нейромедиаторов и выброс определенных гормонов, то к норме этот процесс не повернуть»,

– замечает Светлана Масеева.

Последствиями таких сдвигов становится сужение сознания, патологическое влечение к наркотикам или алкоголю, говорит нарколог.

Пациент «Маяка» Артем подчеркивает, что люди прибегают к изменяющим сознание веществам, чтобы «уйти от мира». Но из-за частого употребления они уже не могут трезвыми воспринимать реальность.

«Но мир мы поменять не можем, а отношение к нему – вполне. Этому и учат на реабилитации. Она позволяет изменить свое эго, дает человеку шанс соприкасаться с миром с комфортом и без веществ. Как говорится, не можешь поменять ситуацию, поменяй отношение к ней»,

– отмечает пациент.

Как говорить с зависимым

Нарколог Владимир Стрельцов говорит, что родным и близким зависимого для разговора о проблеме крайне важно подобрать правильную интонацию.

«Человека нельзя обвинять, осуждать – нужно показать, что вы заинтересованы в том, чтобы уберечь его от проблем. Нужно донести мысль, что его употребление приносит трудности и в вашу жизнь»,

– объясняет врач.

По его словам, можно сказать, что первый разговор с психологом, наркологом или психотерапевтом – ни к чему не обязывающая консультация. В лечении, подчеркивает Стрельцов, важно подобрать подходящего пациенту специалиста и настроиться на «долгий лад».

«Психотерапия – это не всегда легко и просто. Иногда это преодоление и обретение нового опыта. Любые изменения повышают неопределенность – это нормально. Поэтому важно быть откровенным с психологом, говорить о том, что сейчас очень тяжело и иногда хочется прекратить это все. Это нужно обсудить, понять, что можно сделать»,

– говорит Стрельцов.

Как работает реабилитация

Самым известным и популярным методом лечения людей от наркотической и алкогольной зависимостей считается программа «12 шагов», которая помогает зависимому осознать саму суть проблемы, найти ее источник, а затем вновь обрести смысл существования. В человеке пробуждается совесть, открываются возможности к самоанализу, начинается непрерывный духовный рост, отмечают опрошенные «ФедералПресс» эксперты.

Пациенты получают психологическую и наркологическую помощь, работают в группах, ведут дневники чувств.

«Важная часть работы – работа в сообществе анонимных алкоголиков и наркоманов. Это – буфер между дном, на котором оказывается зависимый, и социумом, из которого выпал человек»,

– говорит директор института психотерапии и консультирования зависимостей в Петербурге Светлана Масеева.

На реабилитации зависимые формируют навыки конструктивного общения и взаимодействия, отмечает Ирина Тетеревкова. По ее словам, в общество реабилитанты выходят с комплексом инструментов, которые помогают им уравновешивать свое эмоциональное состояние, планировать, ставить цели.

«Главное для окружения зависимого – не отмахиваться от проблемы. Да, страшно представить, что это случилось в твоей семье. И с алкоголем в этом плане ситуация гораздо сложнее, потому что он легален. И у нас ведь есть такое отношение – «ну а кто не пьет?». И провести грань между человеком, который просто выпивает, и алкоголиком порой тяжело – особенно тем, кто гонит от себя мысль, что подобное случилось с твоим близким»,

– замечает сотрудник института психотерапии и консультирования зависимостей в Санкт-Петербурге Ирина Тетеревкова.

По ее словам, широко распространены случаи, когда человек говорит: «я уже полгода или десять лет, не важно, не пил. Я показал, что я могу воздерживаться, поэтому теперь мне можно выпить». Но этом заблуждение, замечает нарколог.

«Как только человек вводит в свой организм первую порцию алкоголя или наркотиков, то все эти заснувшие в организме процессы оживают. И как будто не было этого десятилетнего перерыва. Поэтому по отношению к зависимым, которые уже не употребляют, говорят не «выздоровел», а «длительная ремиссия»,