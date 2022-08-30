Онколог рассказал о пользе оргазма при лечении рака

Оргазм может принести пользу во время лечения рака молочной железы, благодаря гормону окситоцину, рассказал онколог-маммолог Данаил Назлиев. В своем Telegram-канале врач уточнил, что вырабатываемый при интимной близости так называемый гормон любви укрепляет иммунитет.

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«Возможно, оргазм не первое, что приходит на ум, когда вы думаете о лечении рака молочной железы, но оказывается, что он может положительно повлиять на реакцию организма на лечение»,

— заявил онколог.

Он объяснил, что во время оргазма происходит всплеск гормонов, в том числе окситоцина. По его словам, это может помочь в регуляции иммунной системы, играющей главную роль в борьбе с раком молочной железы.

Во время оргазма также происходит высвобождение эндорфинов — естественного обезболивающего средства организма. Эндорфины к тому же помогают сгладить побочные эффекты лечения болезни — тошноту, усталость, боль, добавил Назлиев.

«Эндорфины также улучшают настроение и мировоззрение во время лечения. Поэтому, если вы ищете способы поднять настроение и уменьшить стресс во время лечения рака молочной железы, подумайте о том, чтобы добавить оргазмы в свой план»,

— посоветовал онколог-маммолог.