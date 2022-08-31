Названы сопровождающиеся замедленным пульсом опасные заболевания

К замедлению частоты сердечных сокращений может привести как длительное голодание, так и опасные заболевания, в частности, гипотиреоз и миокардит, предупредил врач-терапевт, врач-кардиолог «СМ-Клиника» Рустем Османов. В беседе с «Лентой.ру» он назвал и другие сопровождающиеся замедленным пульсом патологии.

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Врач заявил, что пульс — важнейший биологический маркер: по частоте сердечных сокращений можно проверить работу сердца, определить склонность к сердечно-сосудистым заболеваниям и другим патологическим состояниям. По его словам, данный показатель у каждого человека индивидуален и зависит от возраста, массы тела, имеющихся заболеваний, физического и психоэмоционального состояния, образа жизни.

70–80 ударов в минуту считаются нормальной частотой сердечных сокращений для взрослого человека. Урежение сердечного ритма до показателя менее 60 ударов в минуту определяют как брадикардию (замедленный пульс)

Помимо замедленного пульса, к симптомам брадикардии относят: появление одышки и слабости, головокружения, эпизоды потери сознания, потемнение в глазах, повышенная утомляемость и сонливость, объяснил Османов. К рефлекторной брадикардии приводит инфаркт миокарда нижней стенки при поражении диафрагмальной стенки левого желудочка, добавил он.

Кроме того, замедление пульса может возникнуть при миокардитах и нарушениях проводимости сердца.

Причинами замедленного пульса могут быть и внесердечные факторы.