Ухудшение памяти возможно при опухоли мозга и депрессии

Как рассказала эксперт, зачастую при обращении к неврологу пациенты жалуются на ухудшение памяти, которое проявляется в худшем усвоении новой информации, снижении концентрации внимания, увеличении времени на выполнение задач, забывании слов, имен известных людей и прочее. При этом иногда такие проявления могут сопрягаться с тяжестью или пустотой в голове, тревогой и неуверенностью.