Ухудшение памяти возможно при опухоли мозга и депрессии

Российский врач-невролог Ольга Пенчук перечислила возможные причины ухудшения памяти, среди которых депрессия и опухоль мозга.
Как рассказала эксперт, зачастую при обращении к неврологу пациенты жалуются на ухудшение памяти, которое проявляется в худшем усвоении новой информации, снижении концентрации внимания, увеличении времени на выполнение задач, забывании слов, имен известных людей и прочее. При этом иногда такие проявления могут сопрягаться с тяжестью или пустотой в голове, тревогой и неуверенностью.
"Это так называемые "субъективные нарушения памяти", и они могут являться частью тревожного и/или депрессивного синдрома. Что, в свою очередь, <...> может предшествовать объективным когнитивным расстройствам",
– подчеркнула Пенчук.
По ее словам, проблемы с памятью могут указывать на развитие ряда заболеваний, например, гипотиреоза, артериальной гипертензии, атеросклероза, острого нарушения мозгового кровообращения, анемим, обструктивных апноэ сна, ожирения, сахарного диабета, эстрогенной недостаточности у женщин, депрессии, опухоли головного мозга, гидроцефалии Хакима Адамса, болезней крови, коронавируса и других.
Среди факторов риска – вредные привычки, травмы головы, дефицит витаминов, в частности В12 и D, а также употребление ряда препаратов, пишет издание "Известия".