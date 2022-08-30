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1 час назад

Невролог рассказала россиянам о возможном ухудшении памяти при опухоли мозга и депрессии

Vse42.ruиещё 1

Российский врач-невролог Ольга Пенчук перечислила возможные причины ухудшения памяти, среди которых депрессия и опухоль мозга.

Ухудшение памяти возможно при опухоли мозга и депрессии
Фото: Vse42.ruVse42.ru

Как рассказала эксперт, зачастую при обращении к неврологу пациенты жалуются на ухудшение памяти, которое проявляется в худшем усвоении новой информации, снижении концентрации внимания, увеличении времени на выполнение задач, забывании слов, имен известных людей и прочее. При этом иногда такие проявления могут сопрягаться с тяжестью или пустотой в голове, тревогой и неуверенностью.

"Это так называемые "субъективные нарушения памяти", и они могут являться частью тревожного и/или депрессивного синдрома. Что, в свою очередь, <...> может предшествовать объективным когнитивным расстройствам",

– подчеркнула Пенчук.

По ее словам, проблемы с памятью могут указывать на развитие ряда заболеваний, например, гипотиреоза, артериальной гипертензии, атеросклероза, острого нарушения мозгового кровообращения, анемим, обструктивных апноэ сна, ожирения, сахарного диабета, эстрогенной недостаточности у женщин, депрессии, опухоли головного мозга, гидроцефалии Хакима Адамса, болезней крови, коронавируса и других.

Среди факторов риска – вредные привычки, травмы головы, дефицит витаминов, в частности В12 и D, а также употребление ряда препаратов, пишет издание "Известия".

Болезни и лекарства,
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