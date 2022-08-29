Внезапные перерывы в работе вредят мозгу пожилых людей

Внезапные перерывы в работе негативно влияют на мозг пожилых людей и не дают им заново сосредоточиться. Статья об этом опубликована в Behavioural Brain Research.

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Это удалось выяснить с помощью обследования 25 молодых и 23 пожилых людей из Германии, проведенного с помощью электроэнцефалографов. В ходе опыта участники решали логические и арифметические задачи разной сложности.

Периодически во время опыта исследователи отвлекали участников, и следили за тем, как на это реагирует нервная система. В особенности ученых интересовали альфа-, бета- и тета-ритмы - тета-ритмы позволяют понять, насколько человек сконцентрирован на задаче.

Интерес ученых к этим мозговым колебаниям был вызван тем, что внезапное переключение на новую задачу заставляет наш мозг перенести информацию из рабочей памяти в долговременное хранение, а возврат к решению этой проблемы требует обратного переноса "заархивированной" информации в рабочую память.

Наблюдения показали, что внезапные перерывы в работе влияли на активность мозга и у молодых, и у пожилых людей. У молодых участников изменения проявлялись, если они решали сложные задачи, а у людей в возрасте это происходило и при решении простых. Однако обе группы одинаково эффективно пользовались новой информацией.