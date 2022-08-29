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6 минут назад

Врач с Первого канала развеял популярные мифы о простуде

Lenta.ru

Врач-педиатр, иммунолог и ведущий программы «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус развеял популярные мифы об ОРВИ. В своем Telegram-канале доктор заявил, что некоторые способы лечения простуды могут быть не только бесполезны, но и опасны.

Врач развеял популярные мифы о простуде
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам доктора, перенесенный грипп или прививка от него не защищают человека от заражения ОРВИ, так как ее вызывают разнообразные вирусы, которые поражают слизистую дыхательных путей.

«Хотя грипп тоже относится к острым респираторным вирусным инфекциям, его вызывает отдельная группа вирусов. Так что прививка от гриппа защищает только от вирусов гриппа»,

— предупредил специалист.

Врач подчеркнул, что на данный момент не существует никаких противовирусных препаратов для лечения ОРВИ с доказанной эффективностью. По его словам, антибиотики тоже не помогут от «обычной простуды».

«Антибиотики используются для лечения бактериальных инфекций и только по назначению врача. ОРВИ вызывают вирусы. Бактерии и вирусы — совершенно разные вещи»,

— указал специалист.

Доктор также развеял миф об эффективности народных средств.

«Лук, чеснок, алоэ и так далее могут только навредить — раздражать слизистую, приводя к микротравмам и открывая ворота инфекции»,

— отметил он.

Болезни и лекарства,Андрей Продеус,Первый канал,
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