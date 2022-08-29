Как оральные контрацептивы влияют на организм

Многим женщинам гинекологи назначают прием оральных контрацептивов. Основная задача таких препаратов не допустить нежелательной беременности, однако это далеко не единственная функция, которую выполняют противозачаточные гормональные средства. «Рамблер» поговорил с экспертом и узнал, какое влияние такие лекарственные средства оказывают на организм и какие побочные эффекты проявляются чаще всего.
Основным механизмом действия подобных препаратов являются подавление овуляции и изменение свойств цервикального секрета. Однако многим пациенткам оральные контрацептивы назначаются не для защиты от беременности.
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Многие гинекологи любят назначать их, потому что при приеме гормональной контрацепции у женщин становится более регулярным цикл менструаций, снижается болезненность при них, уменьшается интенсивность кровотечений, что, в свою очередь, снижает риск развития железодефицитной анемии. Помимо этого ОК могут снижать риск развития рака эндометрия и яичников, а также риск воспалительных заболеваний органов малого таза.