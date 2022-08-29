Как оральные контрацептивы влияют на организм

Многие гинекологи любят назначать их, потому что при приеме гормональной контрацепции у женщин становится более регулярным цикл менструаций, снижается болезненность при них, уменьшается интенсивность кровотечений, что, в свою очередь, снижает риск развития железодефицитной анемии. Помимо этого ОК могут снижать риск развития рака эндометрия и яичников, а также риск воспалительных заболеваний органов малого таза.



Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"