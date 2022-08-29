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1 час назад

Как оральные контрацептивы влияют на организм

Мира Маркина
Прокофьев Денис Александровичэксперт

Многим женщинам гинекологи назначают прием оральных контрацептивов. Основная задача таких препаратов не допустить нежелательной беременности, однако это далеко не единственная функция, которую выполняют противозачаточные гормональные средства. «Рамблер» поговорил с экспертом и узнал, какое влияние такие лекарственные средства оказывают на организм и какие побочные эффекты проявляются чаще всего.

Как оральные контрацептивы влияют на организм
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

Основным механизмом действия подобных препаратов являются подавление овуляции и изменение свойств цервикального секрета. Однако многим пациенткам оральные контрацептивы назначаются не для защиты от беременности.

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Многие гинекологи любят назначать их, потому что при приеме гормональной контрацепции у женщин становится более регулярным цикл менструаций, снижается болезненность при них, уменьшается интенсивность кровотечений, что, в свою очередь, снижает риск развития железодефицитной анемии. Помимо этого ОК могут снижать риск развития рака эндометрия и яичников, а также риск воспалительных заболеваний органов малого таза.
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Но есть и минусы подобной контрацепции. Один из них в том, что если барьерные методы типа презервативов защищают от инфекций, передающихся половым путем, то оральные – нет.

Помимо этого, важно понимать, что ни одно гормональное средство не может быть подобрано пациентом самостоятельно – важно, чтобы врач, выбирая подходящий препарат, опирался на ваш анамнез и анализы.
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Среди побочных эффектов выделяются три самых распространенных симптома:

  • Повышение артериального давления выше 160 на 100;
  • Частые боли в желудке на фоне гастротоксичности;
  • Появление отдышки.
Конечно, побочных реакций больше, но эти встречаются чаще всего. Необходимо знать, что абсолютным противопоказанием к приему оральных контрацептивов является венозный или артериальный тромбоз.
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"
Болезни и лекарства,
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