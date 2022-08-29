Пять признаков, что у вас развивается аутоиммунное заболевание

Существует большое количество различных типов аутоиммунных заболеваний. John Hopkins Medicine отмечает, что от этого недуга страдают 23,5 миллионов жителей США. Доктор Суман Радхакришна (больница Dignity Healthy California) подчёркивает, что часто бывает довольно тяжело диагностировать такие болезни, так как симптомы у них не так ярко выражены. И всё же такие признаки есть.

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По словам доктора Суман Радхакришны, есть ряд симптомов, указывающих на наличие аутоиммунного заболевания у человека.

Усталость. Безусловно, существует множество причин, по которым человек может жаловаться на усталость. Среди них, кроме аутоиммунного заболевания, психические расстройства, стресс, недостаток сна. При этом если вы чувствуете себя утомлённым на фоне других симптомов, то лучше обратиться к врачу.

Отёк и боль в суставах. Всё это может быть связано с руками и крупными суставами. Например, вы можете с трудом расчёсывать волосы или удерживать в руках зубную щётку (хотя такое встречается нечасто).

Сыпь. Эта сыпь может быть самой разной: она может шелушиться, напоминать псориаз, появляться время от времени или быть не проходить вообще. Если вы заметили, что сыпь никак не исчезает или уходит лишь на какое-то время, то проконсультируйтесь по этому поводу с врачом.

Проблемы с желудком. Поскольку при аутоиммунном заболевании может воспаляться желудочно-кишечный тракт, человек сталкивается с такими симптомами, как боль в животе, запор, диарея, рвота, тошнота, потеря аппетита.

Лихорадка, опухание слюнных желез. Такие признаки могут встречаться и при других заболеваниях, но если симптомы повторяются, то поговорите со своим лечащим врачом.