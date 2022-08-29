Венеролог предупредил об опасности подкожного клеща

Об опасности паразитарного кожного заболевания, вызываемого клещом-железницей (Demodex), предупредил россиян в разговоре с «Мослентой» заведующий кожно-венерологическим отделением Видновской РКБ Минздрава Московской области, кандидат медицинских наук Алексей Проценко.

Фото: Мослента Мослента

«Острое заболевание проявляется при нарушении микробного биоценоза кожи и снижении иммунитета. В таких случаях клещ начинает активно размножаться, на коже формируются ассиметричные шелушащиеся розовые пятна, расширяются мелкие сосуды, появляется розовая или красная сыпь, сменяющаяся пузырьками. Кожа воспаляется, утолщается и покрывается мокнущими корочками. При отсутствии лечения поражение кожи может усиливаться, захватывая более глубокие слои», — рассказал врач.

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По его словам, основные возбудители болезни — Demodex folliculorum (длинный клещ) и Demodex brevis (короткий клещ). Если членистоногое животное атакует кожу век, то на краю ресниц и вокруг них образуются чешуйки и своеобразный «воротничок». Появляется ощущение инородного тела в глазах, чувство жжения. Это может привести к потере ресниц и замещению волосяных фолликулов рубцовой соединительной тканью.

«Выявить демодекоз можно лишь при совокупности клинических признаков и с помощью лабораторной диагностики», — сказал Проценко.

Он уточнил, что устанавливает диагноз и назначает терапию врач дерматолог. Если причиной избыточной активности сальных желез стали эндокринные заболевания или возрастные нарушения гормонального фона, к лечению подключается эндокринолог. Если демодекоз развивается на фоне заболеваний ЖКТ, требуется консультация гастроэнтеролога.

Терапия демодекоза обычно не представляет сложностей, хотя и требует от четырех до шести недель приема препаратов, уничтожающих клещей, а также местную терапию в местах поражения кожи.