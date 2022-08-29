Терапевт перечислила скрытые причины выпирающего живота

«Дело может быть в образовании доброкачественной или злокачественной опухоли органов малого таза или брюшной полости. Это достаточно редкая причина. Но всё же, если живот ни с того ни с сего вдруг стал выпирать, надо срочно обратиться к специалисту и сделать УЗИ», — посоветовала врач.