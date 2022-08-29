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1 час назад

Россиянам перечислили убивающие почки привычки

Lenta.ruиещё 2

Злоупотребление обезболивающими препаратами и солью может серьезно нарушить работу почек, сообщила врач-терапевт Татьяна Романенко. В беседе с «Москвой 24» она перечислила россиянам эти и другие привычки, от которых стоит избавиться, чтобы избежать проблем со здоровьем.

Россиянам перечислили убивающие почки привычки
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Среди убивающих почки привычек специалистка назвала в первую очередь наплевательское отношение к здоровью в целом. По ее словам, навредить этому органу могут даже несвоевременное лечение зубов и несоблюдение рекомендаций врача при лечении ангины. Также на состоянии здоровья почек сказывается игнорирование болезней мочеполовой системы, в частности простатита, воспаления придатков и мочевого пузыря, продолжила Романенко.

Кроме того, как отметила терапевт, дисфункцию почек может спровоцировать бесконтрольный прием обезболивающих, анальгетиков и противовоспалительных препаратов. «Частое их применение может привести к развитию нефропатии, к нарушению функции почек. Это очень часто, к сожалению, случается, но люди на это не обращают внимания», — сказала Романенко.

В заключение специалистка добавила, что нагрузку на почки также увеличивает злоупотребление поваренной солью. Соленая пища приводит к повышению артериального давления, со временем может развиться хроническая гипертония, которая без лечения может дать осложнение на почки.

Болезни и лекарства,
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