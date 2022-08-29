Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+32° в 
USD 60.36EUR 59.96
Войти в почту
1 час назад

Врач объяснил, как облегчить приступ мигрени

Москва24иещё 4

Тишина, покой, теплый душ и сладкие продукты могут облегчить боль во время приступа мигрени, рассказал врач-токсиколог, профессор, академик ЕАЕН Михаил Кутушов. Об этом сообщает Ura.ru.

Врач объяснил, как облегчить приступ мигрени
Фото: Москва24Москва24

"При мигрени нужно, чтобы человек находился в тишине. Все применяют разные способы борьбы. Говорят, помогает сладкое, но шоколад при мигрени есть нельзя. Некоторые спасаются теплым душем и ванной при неярком освещении. Можно также полежать в комнате с приглушенным светом, помассировать виски, лоб, шею, плечи",

– порекомендовал специалист.

По словам Кутушова, участившиеся приступы мигрени требуют комплексного лечения. В частности, избавиться от этого неприятного симптома помогает исправление режима питания, здоровый сон, физические нагрузки и своевременная проверка состояния сосудов у врача. Также врач пояснил, как именно проявляется мигрень на физиологическом уровне.

"Это хроническое неврологическое заболевание. Проявляется периодическими признаками мучительной головной боли. Может передаваться генетически и проявляется даже в детстве. У людей, страдающих от мигрени, падает трудоспособность в дни приступов. Боль обычно только в одной части головы, пульсирующая, есть тошнота и рвота. Также появляется раздражение от света и шума",

– сказал Кутушов.

Он уточнил, что причинами мигрени являются эмоциональные перенапряжения, постоянные стрессы, а также прием некоторых видов лекарств, смена погоды, физическое переутомление, недостаток или избыток сна. Кутушов подчеркнул, что приступы мигрени ни в коем случае нельзя игнорировать и переносить на ногах.

"Обязательно нужно измерить давление, принять таблетку и полежать или даже поспать. Если головные боли начали все чаще беспокоить вас, то нужно сходить к невропатологу, сдать анализы, пройти исследования, чтобы на ранних стадиях выявить проблему",

– заключил он.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители