Врач объяснил, как облегчить приступ мигрени

"Это хроническое неврологическое заболевание. Проявляется периодическими признаками мучительной головной боли. Может передаваться генетически и проявляется даже в детстве. У людей, страдающих от мигрени, падает трудоспособность в дни приступов. Боль обычно только в одной части головы, пульсирующая, есть тошнота и рвота. Также появляется раздражение от света и шума",