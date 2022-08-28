Чем заменить антибиотики при легкой простуде

«Вирусная инфекция не бывает одиночной, ее сопровождают сопутствующие. Чтобы не присоединилась бактериальная флора, антибиотики нужно обязательно принимать, хотя бы коротким курсом. Если идет утяжеление процесса, температура выше 38,5, человек из группы риска с множественными сопутствующими заболеваниями, если человек в возрасте 60+ или часто болеет, то прием антибиотиков ему, конечно, показан. Мы не назначаем антибиотики людям, у которых есть противопоказания. Это аллергическая реакция»,