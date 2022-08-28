Что облегчает боль от неприятных медицинских процедур

Согласно новому исследованию, болезненные медицинские процедуры менее мучительны, если вы доверяете своему врачу. Ученые говорят, что мозг реагирует на боль по-разному в зависимости от того, заслуживает ли доктор доверия или нет.

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Исследователи из Университета Майами выяснили, что у пациентов была более активна часть мозга, регулирующая боль, когда их осматривал менее заслуживающий доверия врач. Процедура для них была более интенсивной и неприятной.

Участники принимали участие в симуляции болезненных медицинских процедурах с разными виртуальными врачами, которые казались более или менее заслуживающими доверия. Активность мозга людей во время моделирования измерялась с помощью функционального МРТ. Исследователи сравнили реакции на болезненную процедуру и личные оценки участников.