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1 час назад

Что облегчает боль от неприятных медицинских процедур

Ferra.ru

Согласно новому исследованию, болезненные медицинские процедуры менее мучительны, если вы доверяете своему врачу. Ученые говорят, что мозг реагирует на боль по-разному в зависимости от того, заслуживает ли доктор доверия или нет.

Что облегчает боль от неприятных медицинских процедур
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Исследователи из Университета Майами выяснили, что у пациентов была более активна часть мозга, регулирующая боль, когда их осматривал менее заслуживающий доверия врач. Процедура для них была более интенсивной и неприятной.

Участники принимали участие в симуляции болезненных медицинских процедурах с разными виртуальными врачами, которые казались более или менее заслуживающими доверия. Активность мозга людей во время моделирования измерялась с помощью функционального МРТ. Исследователи сравнили реакции на болезненную процедуру и личные оценки участников.

Ученые говорят, что их исследование имеет далеко идущие последствия для понимания различий в состоянии здоровья.

Болезни и лекарства,
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