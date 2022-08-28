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56 минут назад

Стоматолог Онищенко объяснил, как решить частую проблему с зубами

Ura.Ru

Комплексное лечение поможет человеку избавиться от скрежета зубами. Об этом рассказал врач-стоматолог Федор Онищенко.

Стоматолог объяснил, как решить частую проблему с зубами
Фото: Ura.ruUra.ru

«Бруксизм — это непроизвольное стискивание и скрежетание зубов, вызванное чрезмерным сокращением жевательных мышц. Основной принцип лечения здесь — устранение причины бруксизма. Чаще всего это комплексное лечение, которое требует вовлечение различных специалистов. Например, исправление неправильного прикуса с помощью брекетов или лечение кариеса. Также помогает восстановление зубных рядов с помощью искусственных коронок на имплантатах», — сказал Онищенко в беседе с агентством sport24.

Как отметил стоматолог, основной симптом бруксизма — это чувство скованности в жевательных мышцах и суставе. По словам Федорова, для профилактики такого заболевания необходимо как можно реже употреблять алкоголь и энергетики, а также отказаться от таблеток, нарушающих режим сна.

Болезни и лекарства,
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