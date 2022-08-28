Стоматолог объяснил, как решить частую проблему с зубами

«Бруксизм — это непроизвольное стискивание и скрежетание зубов, вызванное чрезмерным сокращением жевательных мышц. Основной принцип лечения здесь — устранение причины бруксизма. Чаще всего это комплексное лечение, которое требует вовлечение различных специалистов. Например, исправление неправильного прикуса с помощью брекетов или лечение кариеса. Также помогает восстановление зубных рядов с помощью искусственных коронок на имплантатах», — сказал Онищенко в беседе с агентством sport24.