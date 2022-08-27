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1 час назад

5 нестыдных вопросов, если у вас зубные протезы

WomanHit.ru

Врач-стоматолог Юлия Тарасова рассказывает, как правильно подбирать крем и нужно ли «снимать зубы» на ночь

5 нестыдных вопросов, если у вас зубные протезы
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

1. Как выбрать крем для фиксации зубных протезов?

Крем для протезов, как правило, не выбирается пациентом самостоятельно, а рекомендуется специалистом. Так как именно он определяет уровень влажности в ротовой полости, а также тип протеза и способ его крепления.

2. Какие, по вашему мнению лучшие кремы для фиксации зубных протезов?

Крем лучше выбирать вместе со специалистом и уже потом прислушаться к собственным ощущениям.

3. Как правильно наносить крем для фиксации зубных протезов?

Чистый протез, промытый под струей проточной воды или после очистки при помощи шипучей таблетки, необходимо высушить. Крем наносится на сухой протез каплями или полоской в специально отведенные для этого места. Самое главное, стараться наносить крем подальше от края, что будет способствовать тому, чтобы он не вытекал при ношении. После нанесения крема протез необходимо поместить в ротовую полость и плотно прижать к деснам на несколько минут. Если из-под протеза вытекли излишки крема, их можно устранить салфеткой.

4. Почему съемный зубной протез может плохо держаться?

У этого есть, как правило, две причины. Во-первых, атрофия костной ткани. Вторая причина — плохое прилегание из-за попадания воздуха. Плохое прилегание возникает обычно у новых протезов: в этом случае можно обратиться к специалисту, чтобы переделать протез. Либо воспользоваться для лучшей фиксации кремом. В случае если протез плохо держится из-за атрофии костной ткани, пациенту предлагается ее нарастить при помощи установки имплантов.

5. Нужно ли снимать зубные протезы на ночь?

С современными протезами так поступать необязательно. Класть челюсть в стакан с водой на ночь сегодня не требуется. Существуют более эффективные способы чистки протезов в виде шипучих таблеток, которые действуют несколько минут. Если протез для вас достаточно комфортен, то в его снятии на ночь нет никакой необходимости.

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