5 нестыдных вопросов, если у вас зубные протезы

Врач-стоматолог Юлия Тарасова рассказывает, как правильно подбирать крем и нужно ли «снимать зубы» на ночь
Крем для протезов, как правило, не выбирается пациентом самостоятельно, а рекомендуется специалистом. Так как именно он определяет уровень влажности в ротовой полости, а также тип протеза и способ его крепления.
Крем лучше выбирать вместе со специалистом и уже потом прислушаться к собственным ощущениям.
Чистый протез, промытый под струей проточной воды или после очистки при помощи шипучей таблетки, необходимо высушить. Крем наносится на сухой протез каплями или полоской в специально отведенные для этого места. Самое главное, стараться наносить крем подальше от края, что будет способствовать тому, чтобы он не вытекал при ношении. После нанесения крема протез необходимо поместить в ротовую полость и плотно прижать к деснам на несколько минут. Если из-под протеза вытекли излишки крема, их можно устранить салфеткой.
У этого есть, как правило, две причины. Во-первых, атрофия костной ткани. Вторая причина — плохое прилегание из-за попадания воздуха. Плохое прилегание возникает обычно у новых протезов: в этом случае можно обратиться к специалисту, чтобы переделать протез. Либо воспользоваться для лучшей фиксации кремом. В случае если протез плохо держится из-за атрофии костной ткани, пациенту предлагается ее нарастить при помощи установки имплантов.
С современными протезами так поступать необязательно. Класть челюсть в стакан с водой на ночь сегодня не требуется. Существуют более эффективные способы чистки протезов в виде шипучих таблеток, которые действуют несколько минут. Если протез для вас достаточно комфортен, то в его снятии на ночь нет никакой необходимости.