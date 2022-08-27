Кардиолог Конев: головокружение может указывать на инфаркт

«С 1772 года, когда впервые был описан инфаркт миокарда в виде боли за грудиной сжимающего характера, уже довольно сильно поменялись взгляды на это. Появилась безболевая форма инфаркта миокарда, аритмическая форма инфаркта миокарда, то есть, он проявляется только нарушением ритма, но не стоит это выносить на общую информацию. Достаточно будет того, чтобы человек опасался болей сжимающего характера за грудиной», — отметил он.