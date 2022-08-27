Развеян миф о влиянии времени приема на эффективность лекарств

Исследователи из Университета Данди (Великобритания) показали, что эффективность лекарств от гипертонии не зависит от времени приема, что противоречит предыдущим работам. Результаты были представлены на Конгрессе Европейского Общества Кардиологов 2022.
Ученые наблюдали за более чем 21 тысячей пациентов с высоким кровяным давлением в течение пяти лет. Половина участников принимала таблетки утром, другая — вечером. Средний возраст участников составил 65 лет, 58% были мужчинами, 98% имели европейское происхождение. Средняя продолжительность наблюдения составила 5,2 года, но некоторые из пациентов участвовали в исследовании более девяти лет. Частота госпитализаций из-за основных сердечно-сосудистых заболеваний, связанных с гипертонией, оказалась приблизительно одинаковой в обеих группах.
Ночное артериальное давление — лучший фактор для прогнозирования клинических исходов, чем дневное артериальное давление. Исследование Hygia2 ранее показало, что вечерний прием лекарств от высокого давления эффективнее. Новые данные опровергают это заключение. Авторы подчеркивают, что людям с высоким кровяным давлением следует регулярно принимать антигипертензивные препараты в удобное для них время суток.