Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+30° в 
USD 60.09EUR 59.88
Войти в почту
2 часа назад

Врачи опровергли миф о влиянии времени приема на эффективность лекарств от гипертонии

Газета.Ru

Исследователи из Университета Данди (Великобритания) показали, что эффективность лекарств от гипертонии не зависит от времени приема, что противоречит предыдущим работам. Результаты были представлены на Конгрессе Европейского Общества Кардиологов 2022.

Развеян миф о влиянии времени приема на эффективность лекарств
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Ученые наблюдали за более чем 21 тысячей пациентов с высоким кровяным давлением в течение пяти лет. Половина участников принимала таблетки утром, другая — вечером. Средний возраст участников составил 65 лет, 58% были мужчинами, 98% имели европейское происхождение. Средняя продолжительность наблюдения составила 5,2 года, но некоторые из пациентов участвовали в исследовании более девяти лет. Частота госпитализаций из-за основных сердечно-сосудистых заболеваний, связанных с гипертонией, оказалась приблизительно одинаковой в обеих группах.

Ночное артериальное давление — лучший фактор для прогнозирования клинических исходов, чем дневное артериальное давление. Исследование Hygia2 ранее показало, что вечерний прием лекарств от высокого давления эффективнее. Новые данные опровергают это заключение. Авторы подчеркивают, что людям с высоким кровяным давлением следует регулярно принимать антигипертензивные препараты в удобное для них время суток.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители