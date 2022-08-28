Россиянам предложили включить в рацион имбирь при несварении

Имбирь полезен при головных болях и проблемах в работе желудочно-кишечного тракта, заявила диетолог Олеся Фролова. В беседе с «Газетой.ру» она рассказала россиянам об основных полезных свойствах этого продукта.

Фото: Лента.ру Лента.ру

Имбирь обладает мощным спазмолитическим и успокаивающим действием, сообщила специалистка. В частности, по ее словам, сложно переоценить его пользу в борьбе с различными заболеваниями ЖКТ.

«Если у вас несварение желудка, выпейте чашку имбирного чая, и вы сразу же почувствуете облегчение, причем с долговременном эффектом», — отметила Фролова.

Также специалистка предложила включить в рацион имбирь, если необходимо облегчить вызванные нервным напряжением головные боли или вывести из мышц избыток молочной кислоты, которая скапливается в них из-за сильного стресса или чрезмерных физических нагрузок.

Кроме того, Фролова рекомендовала не забывать использовать имбирь для лечения простудных заболеваний, так как он способствует укреплению иммунитета, усиливает выработку организмом витамина В12 и уничтожает вирусы и бактерии.