Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+26° в 
USD 60.09EUR 59.88
Войти в почту
2 часа назад

Россиянам предложили включить в рацион имбирь при несварении желудка

Lenta.ruиещё 6

Имбирь полезен при головных болях и проблемах в работе желудочно-кишечного тракта, заявила диетолог Олеся Фролова. В беседе с «Газетой.ру» она рассказала россиянам об основных полезных свойствах этого продукта.

Россиянам предложили включить в рацион имбирь при несварении
Фото: Лента.руЛента.ру

Имбирь обладает мощным спазмолитическим и успокаивающим действием, сообщила специалистка. В частности, по ее словам, сложно переоценить его пользу в борьбе с различными заболеваниями ЖКТ.

«Если у вас несварение желудка, выпейте чашку имбирного чая, и вы сразу же почувствуете облегчение, причем с долговременном эффектом», — отметила Фролова.

Также специалистка предложила включить в рацион имбирь, если необходимо облегчить вызванные нервным напряжением головные боли или вывести из мышц избыток молочной кислоты, которая скапливается в них из-за сильного стресса или чрезмерных физических нагрузок.

Кроме того, Фролова рекомендовала не забывать использовать имбирь для лечения простудных заболеваний, так как он способствует укреплению иммунитета, усиливает выработку организмом витамина В12 и уничтожает вирусы и бактерии.

Ранее диетологи Лорен Манакер и Тоби Амидор назвали неожиданные полезные свойства сои. В частности, по их словам, этот продукт полезен для профилактики остеопороза и сердечно-сосудистых заболеваний.

Болезни и лекарства,Олеся Фролова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители