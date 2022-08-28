Россиян старше 50 лет предупредили о «тихом» сердечном приступе

Болезни сердца долгое время могут не давать о себе знать. Как распознать «тихий» сердечный приступ, от которого умирают 70 % пациентов с сердечной недостаточностью, рассказал врач-кардиолог Олег Варфоломеев.

«Тихий» сердечный приступ может сигнализировать о себе нехарактерными симптомами или не проявляться совсем. Особое внимание на здоровье сердца нужно обратить людям старше 50 лет, потому что «тихий убийца» не всегда даст сигнал в виде одышки или боли в правой руке. Если же, например, возрастной пациент игнорирует симптомы или не замечает их, то постепенно может блокироваться кровоснабжение сердца и повреждаться сердечная мышца, пишет «МедикФорум».

Олег Варфоломеев перечислил нетипичные симптомы «тихого» сердечного приступа: боль в горле или челюсти, которая может указывать на сильное давление в грудной клетке; боль в груди, которая может быть внезапной и интенсивной; дискомфорт в руках, спине, желудке; головокружение, одышка и ощущение, что вы только что пробежали кросс.

«Симптомы этой болезни могут оставаться незамеченными в течение многих лет только для того, чтобы быть случайно обнаруженными во время обычного осмотра. Это может не вызывать боли в груди или одышки, двух наиболее распространенных симптомов, и может быть ошибочно принято за простую изжогу, грипп или напряжение грудной мышцы»,