В России приготовились зарегистрировать новую вакцину

В России будут готовы зарегистрировать новую вакцину против гемофильной инфекции в 2023-м — ее разработали в Федеральном медико-биологическом агентстве ( ФМБА ). В настоящий момент проводится вторая фаза ее клинических испытаний, сообщает ТАСС .

В июле россиянам назвали обязательные для взрослых прививки. По словам эксперта Маргариты Провоторовой, после 30 лет стоит ревакцинироваться от кори. Также она порекомендовала раз в десять лет повторять вакцинацию против дифтерии и столбняка, а пожилым людям обязательно делать прививки от гемофильной инфекции и пневмококка.