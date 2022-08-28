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2 часа назад

В России приготовились зарегистрировать новую вакцину от гемофильной инфекции

Lenta.ruиещё 4

В России будут готовы зарегистрировать новую вакцину против гемофильной инфекции в 2023-м — ее разработали в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА). В настоящий момент проводится вторая фаза ее клинических испытаний, сообщает ТАСС.

В России приготовились зарегистрировать новую вакцину
Фото: Лента.руЛента.ру

В июле россиянам назвали обязательные для взрослых прививки. По словам эксперта Маргариты Провоторовой, после 30 лет стоит ревакцинироваться от кори. Также она порекомендовала раз в десять лет повторять вакцинацию против дифтерии и столбняка, а пожилым людям обязательно делать прививки от гемофильной инфекции и пневмококка.

Болезни и лекарства,ФМБА России,
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