Врач назвала плохое зрение признаком серьезных болезней

Плохое зрение может быть одним из симптомов сахарного диабета, поражения печени и других серьезных болезней, рассказала невролог Ольга Гофман. В беседе с «Лентой.ру» она назвала и другие недуги, о которых может сигнализировать состояние глаз.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Ухудшившееся зрение может быть индикатором проблем не только с глазами, но и с другими органами, отметила невролог. По ее словам, плохое зрение может служить признаком поражения печени, симптомом сосудистых патологий и сахарного диабета, при котором происходит поражение сетчатки глаз.

Некоторые люди сталкиваются еще с одной проблемой — у них расширены зрачки. Чаще всего подобное состояние сигнализирует об истощении гормональной системы, пояснила врач.