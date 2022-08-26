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43 минуты назад

Врач назвала плохое зрение признаком серьезных болезней

Lenta.ru

Плохое зрение может быть одним из симптомов сахарного диабета, поражения печени и других серьезных болезней, рассказала невролог Ольга Гофман. В беседе с «Лентой.ру» она назвала и другие недуги, о которых может сигнализировать состояние глаз.

Врач назвала плохое зрение признаком серьезных болезней
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Ухудшившееся зрение может быть индикатором проблем не только с глазами, но и с другими органами, отметила невролог. По ее словам, плохое зрение может служить признаком поражения печени, симптомом сосудистых патологий и сахарного диабета, при котором происходит поражение сетчатки глаз.

Некоторые люди сталкиваются еще с одной проблемой — у них расширены зрачки. Чаще всего подобное состояние сигнализирует об истощении гормональной системы, пояснила врач.

Когда в организме происходят сбои, понижается уровень антиоксидантов, необходимых для глаз, — лютеолина, астаксантина и зеаксантина. Но человек может принудительно поддерживать здоровье зрительного органа, регулярно принимая витамины А, С и Е, подвела итог невролог.

Болезни и лекарства,
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