Диета при панкреатите поджелудочной железы: меню, что можно и нельзя есть

Панкреатит — серьезное заболевание, которое не терпит наплевательского к себе отношения. «Рамблер» рассказывает, чем опасен панкреатит, зачем нужно соблюдать диету и как она может помочь.

Фото: unsplash.com unsplash.com

Что такое панкреатит

Видео дня

Панкреатит — это воспаление поджелудочной железы, которое сопровождается острой болью. Поджелудочная железа вырабатывает инсулин и ферменты, отвечающие за усвоение белков, жиров и углеводов в тонком кишечнике. При воспалении функции поджелудочной железы нарушаются, человек начинает испытывать боль.

Различают две формы панкреатита:

острую,

хроническую.

При острой форме заболевания, человек испытывает опоясывающую боль в верхней части живота. Провоцирующим фактором может стать прием жирной пищи или алкоголя. Боль может быть, как нестерпимой, так и едва заметной, и отдавать в грудину или лопатку. При хронической форме панкреатита приступы боли случаются периодически, но с течением времени становятся чаще.

Почему нужно лечить панкреатит

Поскольку заболевание носит приступообразный характер, мало кто решает обратиться к врачу, после того как боль пройдет. Человек просто забывает о боли до следующего приступа. Но если не лечиться, заболевание примет хроническую форму, а в этом случае могут развиться серьезные осложнения — киста, абсцесс, желудочное кровотечение, энтероколит, сахарный диабет, рак.

Причины развития заболевания

Все причины можно разделить на две группы — зависящие и не зависящие от человека. К независящим причинам можно отнести:

Наследственность

Травмы живота или хирургические вмешательства

Прием некоторых медикаментов

Отравление

В остальных случаях к развитию панкреатита приводит образ жизни:

Злоупотребление алкоголем

Курение

Любовь к жирной и острой пище

Большие перерывы между приемами пищи

Панкреатита можно избежать, если вовремя скорректировать рацион и отказаться от вредных привычек.

Симптомы панкреатита

Для острой формы панкреатита характерны следующие симптомы:

Боль — режущая или тупая, при этом довольно интенсивная и постоянная

Повышение температуры

Бледность кожных покровов

Желтоватый цвет лица

Тошнота и рвота

Сухость во рту

Белый налет на языке

Диарея или запор

Вздутие живота

Одышка

При хроническом панкреатите пациенты жалуются на:

Боль в животе — опоясывающую или иррадирующую в спину, часто боль возникает после еды

Слабость, снижение аппетита

Тахикардия

Повышение температуры тела

Снижение артериального давления.

Красные пятна в области живота, спины, груди, не исчезающие при надавливании

Симптомов много, поэтому человек может не сразу заподозрить у себя это заболевание.

«Панкреатит очень часто путают с другими заболеваниями, например, с острым аппендицитом или с синдромом раздраженного кишечника. Дифференцировать панкреатит можно только в условиях медучреждения, как минимум выполняется УЗИ органов брюшной полости, а также сдается клинический минимум: биохимический анализ крови, общий анализ крови, в некоторых случаях нужно делать ФГДС, КТ брюшной полости», — рассказывает Максим Елисеев Елисеев Максим Викторович Заведующий хирургическим отделением воронежской клиники «РЖД-Медицина», врач общий, бариатрический хирург

Как объясняет Максим Елисеев:

«Симптомы воспаления поджелудочной железы связаны с болями в верхних отделах живота, с распространением или иррадиацией в область поясницы: это опоясывающая боль в виде обруча. Иногда панкреатит проявляется эпизодами тошноты, рвоты, которые не приносят облегчения».

Елисеев Максим Викторович Заведующий хирургическим отделением воронежской клиники «РЖД-Медицина», врач общий, бариатрический хирург

Диета при панкреатите

Одним из способов облегчить состояние при панкреатите является диета.

«При панкреатите диету обязательно нужно соблюдать: избегать жареных, жирных, острых продуктов, цитрусовых. Их прием вызывает нагрузку на поджелудочную железу и может спровоцировать развитие воспаления. Противопоказаны газировка, кофе, алкоголь, свежий хлеб, консервы», — рекомендует Максим Елисеев. Елисеев Максим Викторович Заведующий хирургическим отделением воронежской клиники «РЖД-Медицина», врач общий, бариатрический хирург

Что еще запрещено

Мясо: жирные свинина и говядина, колбаса, копчености, консервы, сало.

Рыба: семга, форель, лососевая икра, копченая и соленая рыба, консервы.

Грибы: жареные, вареные, маринованные.

Овощи: болгарский перец, лук, баклажаны, репа, редька, редис, чеснок, капуста белокочанная, шпинат, щавель, фасоль, бобы, чечевица.

Кислые фрукты и консервы из фруктов.

Жирные молочные продукты, включая сметану, твердые сыры, плавленый сыр, жирный творог.

Сладкая выпечка и сдоба.

Что можно при панкреатите

Не все попадает под запрет.

«Можно употреблять в пищу овощи, воду, хлеб из пшеницы, желательно подсушеный, обезжиренные молочные продукты, овсянку, рис, гречневую кашу. В ближайшие 3-4 дня после воспаления железы лучше поголодать. Желательно употреблять вареную еду либо продукты, приготовленные на пару», - разрешает Максим Елисеев. Елисеев Максим Викторович Заведующий хирургическим отделением воронежской клиники «РЖД-Медицина», врач общий, бариатрический хирург

Примерное меню при панкреатите

При панкреатите важно, чтобы питание было полноценным и регулярным. Нельзя делать слишком большие перерывы между приемами пищи. Лучше сократить порции, но есть чаще.

Завтрак

Овсяная, манная, рисовая каша, яйца

Обед

Постная свинина, телятина, курица, кролик, индейка, макароны из твердых сортов пшеницы, картофель, свекла

Перекус

Ряженка, кефир, йогурт, творог, сладкие груши, сладкие сорта яблок, некоторые сухофрукты

Ужин

Щука, камбала, минтай, треска, кабачки, морковь, огурцы, помидоры (в небольшом количестве).