Диета при панкреатите поджелудочной железы: меню, что можно и нельзя есть

Панкреатит — серьезное заболевание, которое не терпит наплевательского к себе отношения. «Рамблер» рассказывает, чем опасен панкреатит, зачем нужно соблюдать диету и как она может помочь.
Фото: unsplash.comunsplash.com
Что такое панкреатит
Видео дня
Панкреатит — это воспаление поджелудочной железы, которое сопровождается острой болью. Поджелудочная железа вырабатывает инсулин и ферменты, отвечающие за усвоение белков, жиров и углеводов в тонком кишечнике. При воспалении функции поджелудочной железы нарушаются, человек начинает испытывать боль.
Различают две формы панкреатита:
острую,
хроническую.
При острой форме заболевания, человек испытывает опоясывающую боль в верхней части живота. Провоцирующим фактором может стать прием жирной пищи или алкоголя. Боль может быть, как нестерпимой, так и едва заметной, и отдавать в грудину или лопатку. При хронической форме панкреатита приступы боли случаются периодически, но с течением времени становятся чаще.
Почему нужно лечить панкреатит
Поскольку заболевание носит приступообразный характер, мало кто решает обратиться к врачу, после того как боль пройдет. Человек просто забывает о боли до следующего приступа. Но если не лечиться, заболевание примет хроническую форму, а в этом случае могут развиться серьезные осложнения — киста, абсцесс, желудочное кровотечение, энтероколит, сахарный диабет, рак.
Причины развития заболевания
Все причины можно разделить на две группы — зависящие и не зависящие от человека. К независящим причинам можно отнести:
Наследственность
Травмы живота или хирургические вмешательства
Прием некоторых медикаментов
Отравление
В остальных случаях к развитию панкреатита приводит образ жизни:
Злоупотребление алкоголем
Курение
Любовь к жирной и острой пище
Большие перерывы между приемами пищи
Панкреатита можно избежать, если вовремя скорректировать рацион и отказаться от вредных привычек.
Симптомы панкреатита
Для острой формы панкреатита характерны следующие симптомы:
Боль — режущая или тупая, при этом довольно интенсивная и постоянная
Повышение температуры
Бледность кожных покровов
Желтоватый цвет лица
Тошнота и рвота
Сухость во рту
Белый налет на языке
Диарея или запор
Вздутие живота
Одышка
При хроническом панкреатите пациенты жалуются на:
Боль в животе — опоясывающую или иррадирующую в спину, часто боль возникает после еды
Слабость, снижение аппетита
Тахикардия
Повышение температуры тела
Снижение артериального давления.
Красные пятна в области живота, спины, груди, не исчезающие при надавливании
Симптомов много, поэтому человек может не сразу заподозрить у себя это заболевание.
«Панкреатит очень часто путают с другими заболеваниями, например, с острым аппендицитом или с синдромом раздраженного кишечника. Дифференцировать панкреатит можно только в условиях медучреждения, как минимум выполняется УЗИ органов брюшной полости, а также сдается клинический минимум: биохимический анализ крови, общий анализ крови, в некоторых случаях нужно делать ФГДС, КТ брюшной полости», — рассказывает Максим Елисеев.
«Симптомы воспаления поджелудочной железы связаны с болями в верхних отделах живота, с распространением или иррадиацией в область поясницы: это опоясывающая боль в виде обруча. Иногда панкреатит проявляется эпизодами тошноты, рвоты, которые не приносят облегчения».
Одним из способов облегчить состояние при панкреатите является диета.
«При панкреатите диету обязательно нужно соблюдать: избегать жареных, жирных, острых продуктов, цитрусовых. Их прием вызывает нагрузку на поджелудочную железу и может спровоцировать развитие воспаления. Противопоказаны газировка, кофе, алкоголь, свежий хлеб, консервы», — рекомендует Максим Елисеев.
«Можно употреблять в пищу овощи, воду, хлеб из пшеницы, желательно подсушеный, обезжиренные молочные продукты, овсянку, рис, гречневую кашу. В ближайшие 3-4 дня после воспаления железы лучше поголодать. Желательно употреблять вареную еду либо продукты, приготовленные на пару», - разрешает Максим Елисеев.