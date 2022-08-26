Мясников раскрыл секрет здоровья предков при дефиците лекарств

Современный человек стал слишком зависим от фармацевтической промышленности. Однако такая зависимость возникла лишь в последние десятилетия. Известный врач и телеведущий Александр Мясников в программе «О самом главном» рассказал, какие привычки наших предков помогали им сохранять здоровье без специальных препаратов.

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К факторам, позитивно влияющим на здоровье жителей древней Руси Мясников отнес скудную, но богатую клетчаткой низкокалорийную пищу. Также он напомнил, что наши предки находились в постоянном движении и много ходили пешком. Третьим аспектом здоровой жизни врач назвал регулярное посещение бани.

«Вы должны питаться низкокалорийной пищей с большим количеством клетчатки. Вы должны постоянно двигаться, работать, тратить калории. Вы должны закаляться – ходить в баню и рано вставать»,

— отметил эксперт.