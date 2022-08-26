Мясников раскрыл секрет здоровья предков при дефиците лекарств

Современный человек стал слишком зависим от фармацевтической промышленности. Однако такая зависимость возникла лишь в последние десятилетия. Известный врач и телеведущий Александр Мясников в программе «О самом главном» рассказал, какие привычки наших предков помогали им сохранять здоровье без специальных препаратов.
К факторам, позитивно влияющим на здоровье жителей древней Руси Мясников отнес скудную, но богатую клетчаткой низкокалорийную пищу. Также он напомнил, что наши предки находились в постоянном движении и много ходили пешком. Третьим аспектом здоровой жизни врач назвал регулярное посещение бани.
«Вы должны питаться низкокалорийной пищей с большим количеством клетчатки. Вы должны постоянно двигаться, работать, тратить калории. Вы должны закаляться – ходить в баню и рано вставать»,
— отметил эксперт.
Также Мясников напомнил, что жизнь на древней Руси была сопряжена со множеством опасностей. Поэтому люди гораздо спокойнее относились к своему окутанному туманом грядущему, что положительно сказывалось на состоянии нервной системы. В отличие от них, современные россияне зачастую испытывают тревогу о будущем, а это приводит к повышенному риску сердечно-сосудистых заболеваний.