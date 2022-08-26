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2 часа назад

Уролог перечислил опасные болезни, которые можно принять за простатит

Слово и Дело

Нередко под диагнозом простатит скрываются более серьезныезаболевания. Об этом рассказал врач-уролог Константин Антонов.

Уролог перечислил опасные болезни, которые можно принять за простатит
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

По его словам, классическими для простатита симптомамиявляются болевые ощущения в области таза и резкие перемены в мочеиспускании. Однако эти признаки характерны и для других опасных для жизни заболеваний.

«Рак простаты и мочевого пузыря, опухоли яичка, неврологические расстройства мочеиспускания, аденома простаты, мочекаменная болезнь — все эти болезни могут иметь подобные симптомы»,

— заявил Константин Антонов «Газете.Ru».Уролог добавил, что постановка диагноза хронический простатит без дополнительных анализов и исследований должна насторожить. Константин Антонов посоветовал не доверять такому врачу и посетить другого специалиста.

Болезни и лекарства,Константин Антонов,
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