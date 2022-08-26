Уролог перечислил опасные болезни, которые можно принять за простатит

Нередко под диагнозом простатит скрываются более серьезныезаболевания. Об этом рассказал врач-уролог Константин Антонов.
По его словам, классическими для простатита симптомамиявляются болевые ощущения в области таза и резкие перемены в мочеиспускании. Однако эти признаки характерны и для других опасных для жизни заболеваний.
«Рак простаты и мочевого пузыря, опухоли яичка, неврологические расстройства мочеиспускания, аденома простаты, мочекаменная болезнь — все эти болезни могут иметь подобные симптомы»,
— заявил Константин Антонов «Газете.Ru».Уролог добавил, что постановка диагноза хронический простатит без дополнительных анализов и исследований должна насторожить. Константин Антонов посоветовал не доверять такому врачу и посетить другого специалиста.