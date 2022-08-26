Три вопроса доктору: о статинах, папилломах и повышении ферритина

Читатели "Рамблера" задают интересующие их вопросы о здоровье, а наши эксперты, квалифицированные врачи, на них отвечают. В сегодняшнем материале три вопроса: о приеме статинов, образовании папиллом и о том, как повысить ферритин.
Статины - это препарат, который зарекомендовал себя крайне эффективно с позиции снижения летальности, инсультов, инфарктов у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Статины значительно снижают уровень уровень холестерина и триглицеридов. Это приводит к тому, что медленнее формируется атеросклероз, не так быстро растут бляшки. Также статины жизненно необходимы для пациентов, у которых были проведены определенные операции. Назначение статинов происходит сугубо индивидуально, и решает этот вопрос лечащий врач, либо врач-кардиолог.
О вирусе папилломы человека слышали многие, и типичные проявления на коже тоже не редкость.
Так, на некоторых участках тела, формируются образования цвета неизмененной кожи или слегка коричневатые, с желтоватым оттенком, в виде капли или бисера на ножке. Почему это «ожерелье» чаще всего располагается на шее? Это связано с тем, что вирус папилломы активнее ведёт себя в местах повышенного трения, потения, например, цепочка, тугой воротник рубашки или галстук, а также избыточная масса тела могут приводить к микротравмам, что в свою очередь приведёт к распространению инфекции. Не редко можно заметить образования в подмышечных впадинах у тучных людей, под косточкой бюстгальтера у женщин или в области паха у мужчин. У некоторых пациентов образования могут локализоваться в области верхних и нижних век, что при несвоевременном удалении создаёт дискомфорт, попадая в поле зрения.
Папилломы вызваны наличием вируса папилломы человека. Своим присутствием в ядре клеток кожи (кератиноцитов) вирус вызывает мутации клеток, и они начинают безудержно делиться, формируя кожные разрастания.
На сегодняшний день известно более 200 штаммов этого вируса. Часть из них имеют высокий риск онкогенности (ВПЧ 16, 18 типа), и, при обнаружении, способствуют развитию онкологических процессов, в частности, рака шейки матки. В отношении папиллом на теле – это вирусы, которыми заражены до 80% населения планеты. Смертельной опасности они не представляют.
Лечение на сегодняшний день - это удаление. Вариантов удаления много: лазер, радиоволновое удаление, криодеструкция, химическая деструкция. Но предпочтительнее все-таки волна: она не оставляет рубцов, шрамов. Обязательно при наличие большого количества папиллом проводить противовирусную терапию. Она направлена не на изгнание вируса, потому что убрать его невозможно, а на улучшение иммунной реакции. Поэтому если говорить правильно, как лечить этот вирус: мы сначала лечим мелкие папилломы, потом крупные, но обязательно удалить их все.
При низком уровне ферритина необходимо исключить такие заболевания, как возможные ферментные расстройства пищеварения, язвы, эрозии, хронические гепатиты, болезни почек, а также анемии и возможный рак. Поэтому, как правило, человек, который знает, что у него низкий уровень ферритина, обращается к врачу, который ему назначает обследование. Ферритин - тот тип белка, который помогает сохранять железо в наших тканях. Его уровень начинает снижаться, если не хватает железа, а также при плохом питании или хронических заболеваниях. Если человек выяснил, что у него низкий ферритин, не стоит заниматься самолечением, необходимо обратиться к доктору.