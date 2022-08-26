Три вопроса доктору: о статинах, папилломах и повышении ферритина

Читатели "Рамблера" задают интересующие их вопросы о здоровье, а наши эксперты, квалифицированные врачи, на них отвечают. В сегодняшнем материале три вопроса: о приеме статинов, образовании папиллом и о том, как повысить ферритин.

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Назначение статинов. Нагрузка на печень. Применять статины или лучше отказаться?

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Статины - это препарат, который зарекомендовал себя крайне эффективно с позиции снижения летальности, инсультов, инфарктов у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Статины значительно снижают уровень уровень холестерина и триглицеридов. Это приводит к тому, что медленнее формируется атеросклероз, не так быстро растут бляшки. Также статины жизненно необходимы для пациентов, у которых были проведены определенные операции. Назначение статинов происходит сугубо индивидуально, и решает этот вопрос лечащий врач, либо врач-кардиолог.

Назначение статинов обусловлено патологией, и не только сердечно-сосудистой. Если человек имеет какое-то одно заболевание, например, атеросклероз, при этом человек молодой и не имеет вредных привычек, тогда показания по статину будут необязательны: врачи будут дополнительно взвешивать все за и против. Статины обладают большим количеством побочных эффектов: они повреждают печень, мышцы. Статины нарушают синтез различных веществ печени. Если вы начали принимать старины по назначению врача, но при этом отметили выраженный побочный эффект, необходимо обратиться к врачу, провести дообследование, и при необходимости отменить прием.

Жито Алексей Владимирович Врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, к.м.н.

Почему образуются папилломы?

О вирусе папилломы человека слышали многие, и типичные проявления на коже тоже не редкость.

Так, на некоторых участках тела, формируются образования цвета неизмененной кожи или слегка коричневатые, с желтоватым оттенком, в виде капли или бисера на ножке. Почему это «ожерелье» чаще всего располагается на шее? Это связано с тем, что вирус папилломы активнее ведёт себя в местах повышенного трения, потения, например, цепочка, тугой воротник рубашки или галстук, а также избыточная масса тела могут приводить к микротравмам, что в свою очередь приведёт к распространению инфекции. Не редко можно заметить образования в подмышечных впадинах у тучных людей, под косточкой бюстгальтера у женщин или в области паха у мужчин. У некоторых пациентов образования могут локализоваться в области верхних и нижних век, что при несвоевременном удалении создаёт дискомфорт, попадая в поле зрения.

На теле или в местах трения элементы часто самопроизвольно травмируются, что приводит к дополнительному распространению процесса. В большинстве случаев это безболезненные мягкие образования, не причиняющие проблем, не имеют заразность при контакте с кожей, но причиняют эстетический дискомфорт. Ведь отсутсвие каких бы то ни было образований на коже мы ассоциируем со здоровьем и молодостью, и делаем это неспроста.

Жовтан Наталия Вячеславовна Врач дерматовенеролог,кмн, дерматонколог, детский дерматолог

Папилломы вызваны наличием вируса папилломы человека. Своим присутствием в ядре клеток кожи (кератиноцитов) вирус вызывает мутации клеток, и они начинают безудержно делиться, формируя кожные разрастания.

На сегодняшний день известно более 200 штаммов этого вируса. Часть из них имеют высокий риск онкогенности (ВПЧ 16, 18 типа), и, при обнаружении, способствуют развитию онкологических процессов, в частности, рака шейки матки. В отношении папиллом на теле – это вирусы, которыми заражены до 80% населения планеты. Смертельной опасности они не представляют.

Диагностика образований для специалистов дерматологов, дерматоонкологов или косметологов не представляет трудностей. Для этого нужен осмотр и такой прибор как дерматоскоп. Показания крови тут не имеют никакого значения. Мы ставим диагноз по наличию образований и по наличию дерматоскопических признаков этих образований.

Жовтан Наталия Вячеславовна Врач дерматовенеролог,кмн, дерматонколог, детский дерматолог

Лечение на сегодняшний день - это удаление. Вариантов удаления много: лазер, радиоволновое удаление, криодеструкция, химическая деструкция. Но предпочтительнее все-таки волна: она не оставляет рубцов, шрамов. Обязательно при наличие большого количества папиллом проводить противовирусную терапию. Она направлена не на изгнание вируса, потому что убрать его невозможно, а на улучшение иммунной реакции. Поэтому если говорить правильно, как лечить этот вирус: мы сначала лечим мелкие папилломы, потом крупные, но обязательно удалить их все.

Как повысить ферритин?

При низком уровне ферритина необходимо исключить такие заболевания, как возможные ферментные расстройства пищеварения, язвы, эрозии, хронические гепатиты, болезни почек, а также анемии и возможный рак. Поэтому, как правило, человек, который знает, что у него низкий уровень ферритина, обращается к врачу, который ему назначает обследование. Ферритин - тот тип белка, который помогает сохранять железо в наших тканях. Его уровень начинает снижаться, если не хватает железа, а также при плохом питании или хронических заболеваниях. Если человек выяснил, что у него низкий ферритин, не стоит заниматься самолечением, необходимо обратиться к доктору.

Первый из продуктов, который может увеличить этот показатель, - мясо, особенно красное. Это хороший источник железа. Из растительных продуктов железом богаты овес, орехи, фасоль, шпинат. Хочется отметить, что есть продукты, которые могут препятствовать повышению железа: красное вино, кофе, чай, молоко. Из лекарственных препаратов пациентам назначают БАДы с витамином С, без него. Но уровень ферритина поднимается достаточно долго: 2-3 недели. Если эти методы не помогают, пациентам назначаются лекарственные средства.

Елисеев Максим Викторович Заведующий хирургическим отделением воронежской клиники «РЖД-Медицина», врач общий, бариатрический хирург