Для кого опасен резкий переход из лета в осень: мнение врача

Врач-терапевт Надежда Чернышова в разговоре с Москвой 24 посоветовала людям с ослабленным иммунитетом в период резкой смены погоды одеваться теплее, чтобы не переохладиться.
Ранее жителей Центральной России предупредили о том, что переход из лета в осень в регионе ожидается резким. По словам руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова, в первые дни сентября столбики термометров поднимутся не выше 13–17 градусов.
"Здоровый человек из-за смены погоды никак не пострадает, но человек с ослабленным иммунитетом, например недавно переболевший или имеющий обострения хронических заболеваний, должен избегать переохлаждения",
– говорит Чернышова.
Этим людям специалист рекомендует перед выходом на улицу обязательно смотреть прогноз погоды и одеваться в соответствие с ней, чтобы не простудиться.
Как правило, мы весной по инерции ходим в более теплой одежде, чем нужно, а осенью долго пытаемся ходить по-летнему, когда уже пора переходить на осеннее. Так что сейчас нужно своевременно, учитывая прогноз погоды, достать закрытую обувь, шарфы, легкие куртки или пиджаки,
– Надежда Чернышова, врач-терапевт.