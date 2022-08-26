Для кого опасен резкий переход из лета в осень: мнение врача

Как правило, мы весной по инерции ходим в более теплой одежде, чем нужно, а осенью долго пытаемся ходить по-летнему, когда уже пора переходить на осеннее. Так что сейчас нужно своевременно, учитывая прогноз погоды, достать закрытую обувь, шарфы, легкие куртки или пиджаки,