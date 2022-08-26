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1 час назад

Врач рассказала, для кого опасен резкий переход из лета в осень в Москве

Москва24

Врач-терапевт Надежда Чернышова в разговоре с Москвой 24 посоветовала людям с ослабленным иммунитетом в период резкой смены погоды одеваться теплее, чтобы не переохладиться.

Для кого опасен резкий переход из лета в осень: мнение врача
Фото: m24.rum24.ru

Ранее жителей Центральной России предупредили о том, что переход из лета в осень в регионе ожидается резким. По словам руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова, в первые дни сентября столбики термометров поднимутся не выше 13–17 градусов.

"Здоровый человек из-за смены погоды никак не пострадает, но человек с ослабленным иммунитетом, например недавно переболевший или имеющий обострения хронических заболеваний, должен избегать переохлаждения",

– говорит Чернышова.

Этим людям специалист рекомендует перед выходом на улицу обязательно смотреть прогноз погоды и одеваться в соответствие с ней, чтобы не простудиться.

Как правило, мы весной по инерции ходим в более теплой одежде, чем нужно, а осенью долго пытаемся ходить по-летнему, когда уже пора переходить на осеннее. Так что сейчас нужно своевременно, учитывая прогноз погоды, достать закрытую обувь, шарфы, легкие куртки или пиджаки,

– Надежда Чернышова, врач-терапевт.

Болезни и лекарства,Александр Шувалов,
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