Какие опасные болезни легко спутать с простатитом

Врач-уролог, андролог, врач ультразвуковой диагностики сети клиник "Атлас" Константин Антонов рассказал об опасных для жизни болезнях, которые мужчины могут принимать за простатит. Об этом сообщает "Газета.ру".
По его словам, признаками хронического простатита являются боли в области таза и промежности, проблемы с мочеиспусканием, ночные позывы. Однако эти симптомы могут говорить и о других заболеваниях.
"Рак простаты и мочевого пузыря, опухоли яичка, неврологические расстройства мочеиспускания, аденома простаты, мочекаменная болезнь – все эти болезни могут иметь подобные симптомы. Поэтому если вам поставили диагноз хронического простатита без дополнительных исследований, важно обратиться к другому специалисту", – пояснил Антонов.
Он пояснил, что в зависимости от текущего состояния врач может назначить УЗИ, анализ на некоторые параметры крови и другие тесты.