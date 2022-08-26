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43 минуты назад

Уролог предупредил об опасных для жизни болезнях

Москва24

Врач-уролог, андролог, врач ультразвуковой диагностики сети клиник "Атлас" Константин Антонов рассказал об опасных для жизни болезнях, которые мужчины могут принимать за простатит. Об этом сообщает "Газета.ру".

Какие опасные болезни легко спутать с простатитом
Фото: m24.rum24.ru

По его словам, признаками хронического простатита являются боли в области таза и промежности, проблемы с мочеиспусканием, ночные позывы. Однако эти симптомы могут говорить и о других заболеваниях.

"Рак простаты и мочевого пузыря, опухоли яичка, неврологические расстройства мочеиспускания, аденома простаты, мочекаменная болезнь – все эти болезни могут иметь подобные симптомы. Поэтому если вам поставили диагноз хронического простатита без дополнительных исследований, важно обратиться к другому специалисту", – пояснил Антонов.

Он пояснил, что в зависимости от текущего состояния врач может назначить УЗИ, анализ на некоторые параметры крови и другие тесты.

Болезни и лекарства,Константин Антонов,
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