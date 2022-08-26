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2 часа назад

Врач перечислил опасные последствия боли в шее

Lenta.ru

При боли в шее нарушается кровоснабжение мозга и искривляется осанка, и это лишь некоторые из опасных последствий, которые влекут за собой боли в шее, рассказал врач-ортопед, травматолог, сооснователь фитнес-школы Evotren Дмитрий Горковский. Также он пояснил «Ленте.ру», как нездоровая шея портит внешность человека.

Врач перечислил опасные последствия боли в шее
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Шейный отдел является самой подвижной частью позвоночника, уточнил ортопед. Помимо большого количества мышц в шее есть лордоз, который помогает амортизировать вес головы. Нередко к концу дня в шее и плечах возникает боль как следствие большой нагрузки, в том числе из-за неправильного положения тела во время работы за компьютером, просмотра телевизора и в общем из-за малоподвижного образа жизни, перечислил причины Горковский.

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Так называемая боль напряжения начинается с шеи, а затем распространяется вверх по голове, рассказал он.

«Наклон головы на 30 градусов увеличивает нагрузку с пяти килограммов (средний вес головы взрослого человека) до 18! Это происходит, например, во время чтения новостей на экране телефона. Когда вы что-то очень пристально изучаете в гаджете, наклон головы достигает 60 градусов, повышая нагрузку на шею до 27 килограммов», — рассказал ортопед о природе боли.

Зачастую шея болит не сама по себе, но и влечет проблемы с другими системами организма. Так, постоянное смещение головы вперед повышает риск возникновения грыжи или протрузии, а также негативно сказывается на осанке и, соответственно, внешности человека, предупредил Горковский.

«Напряженность мышц шейного отдела и плечевого пояса создает ограниченность в движениях, ухудшает осанку, повышает риск онемения в руках», — Дмитрий Горковский.

У человека с нездоровой шеей также может возникать резкая боль во время кашля. Но самую большую опасность больная шея представляет для мозга, отметил ортопед. При скованности мышц артерии и вены, проходящие через шею, хуже снабжают мозг кровью.

Для профилактики болей в шее следует грамотно организовывать рабочее место. Стулья должны быть неподвижные, а не на колесиках, монитор следует размещать под углом 30 градусов от параллельной столу линии, а телевизор — на уровне глаз, посоветовал Горковский.

«К тому же регулярно нужно выполнять комплекс упражнений, составленный врачом или профессиональным фитнес-тренером. Также здоровье шеи поможет поддержать регулярный массаж», — подвел

Болезни и лекарства,
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