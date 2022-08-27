Самые распространённые болезни легких: как не пропустить симптомы

В Нижегородской области на взлёт пошёл рост заболеваемости коронавирусом. А он, как известно, в первую очередь бьёт по лёгким и в целом дыхательной системе. Но ей и без «короны» достаётся. Есть множество болезней, о которых нам лучше знать, чтобы вовремя защититься от опасных последствий.

Фото: Нижегородская правда Нижегородская правда

Бронхит

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Симптомы.

Пропустить его сложно. Обычно он начинается с лающего кашля, который не отпускает ни на минуту. Даже ночью человек просыпается от «доханья», которое затрудняет дыхание. Может сопровождаться насморком и болью в горле. Температура при бронхите обычно субфебрильная (37 с небольшим), но может доходить до 38 – 38,5 градуса.

Как лечить?

Противокашлевые средства должен назначить только лечащий врач. Принимать их нужно лишь при сильном сухом кашле. Обычно на 2 – 3 й день болезни их приём прекращают.

От мокрого кашля нужно принимать отхаркивающие средства (амброксол, коделак, тот же лазолван), помогающие освобождать бронхи от мокроты. При этом ни в коем случае нельзя сочетать оба вида препаратов – и от сухого, и от влажного кашля, это может привести к закупорке бронхов мокротой.

Как советуют врачи, для борьбы с кашлем важно употреблять как можно больше жидкости – обильное питьё предотвратит обезвоживание на фоне повышенной температуры, восстановит водный баланс, а также поможет разжижению и более быстрому и эффективному выведению мокроты. Но слишком горячая жидкость раздражает и так воспалённое горло, что препятствует выздоровлению. Особенно полезны щелочные минеральные воды – «Боржоми», «Ессентуки», «Нарзан».

Пневмония

Симптомы.

Тот же кашель. Но тут, в отличие от бронхита, присоединяется мокрота, которая может быть и с гноем. Температура может доходить и до 40 градусов. В лёгких всё начинает хрипеть и клокотать. Начинается одышка, к которой присоединяются боли в груди.

Как лечить?

В каждом конкретном случае лечение будет индивидуальным – в зависимости от возбудителя, тяжести ситуации и степени поражения лёгкого. Но есть и стандартные рекомендации, которые всем стоит выполнять. Во-первых, обязательным условием является постельный режим. Во-вторых, необходимо пить побольше, чтобы вымывать патологические микроорганизмы и последствия их деятельности из организма человека. В третьих, надо подключить витамины, которые простимулируют собственный иммунитет на борьбу с заболеванием.

В среднем лечение пневмонии занимает до 14 дней, в которые надо максимально себя беречь, говорят врачи.

Эмфизема

Симптомы.

К этой болезни обычно приводит хронический бронхит. А ещё, как говорят врачи, это болезнь часто развивается у курильщиков.

И в этом случае пропустить симптомы точно не получится. Начинаются не только кашель, постоянная усталость, но и постоянная одышка, затруднённость дыхания. Иногда человек просто не может вдохнуть и выдохнуть. К этому присоединяется посинение губ и кожи. А ещё хрипы – следствие того же бронхита.

Как лечить?

Хороший врач увидит эмфизему во время рентгена или КТ лёгких. И сразу же начнёт её лечить. Увы, но эту болезнь считают хронической. И чтобы облегчить её симптомы, придётся постараться.

Для начала бросить курить. Это даже не обсуждается. Также при эмфиземе назначают препараты, снимающие спазм и отёк бронхов, и средства, которые облегчают отход мокроты, например, АЦЦ и флуимуцил. При обострениях хронического бронхита, который сочетается с эмфиземой, к лечению добавляют антибиотики.

Иногда к лечению подключаются хирурги. Например, они могут назначить буллэктомию – это процедура по удалению булл-заполненных воздухом пространств в лёгких, которые могут сдавливать здоровую лёгочную ткань и вызывать ту же одышку. Также врачи часто назначают операцию по уменьшению объёма лёгких – удаление верхушки лёгкого для улучшения вентиляции лёгочной ткани.