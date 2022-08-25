Основные опасности и причины возникновения летней ангины назвала «Мосленте» руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Викторовна Малиновская.

Фото: Мослента Мослента

«Тонзиллит может протекать вяло – в этом случае говорят о хронической форме заболевания, а может развиваться остро, в короткие сроки вызывая ухудшение состояния. Острый тонзиллит называют ангиной. В 85% случаев возбудителем ангины являются стрептококки группы А, но вызвать ее могут и другие бактерии, а также вирусы и даже грибки»,

— рассказала Малиновская.

Специалист напомнила, что ангина — инфекционное заболевание, при котором воспаляется одна или две небные миндалины. Самым распространенными симптомами в этом случае являются сильная боль в горле, головные боли, общая слабость и повышение температуры.

По ее словам, болезнь нередко возникает на фоне переутомления, стресса, физического перенапряжения, из-за которых человек становится более уязвимым к инфекциям. Летом триггером могут стать частое употребление холодных напитков, а также пребывание под кондиционером, особенно, если приходится резко перемещаться из охлажденного помещения на жаркую улицу и обратно.

Распространено мнение, что ангина чаще возникает у тех, кто страдает хроническим фарингитом или хроническим воспалением миндалин, но болезнь в равной степени поражает и тех, кто не страдает какими-либо заболеваниями, продолжила эксперт.

«При появлении симптомов ангины, прежде всего – сильной боли в горле, нужно не медлить и не заниматься самолечением, ведь в зависимости от того, какова природа заболевания, может потребоваться разное лечение. Кроме того, ангина довольно заразна, а потому заболевшему стоит изолироваться от окружающих», — сказала врач. Она предупредила, что заболевание чревато опасными осложнениями, затрагивающими в том числе сердечно-сосудистую систему и почки.