Привычки, которые увеличивают риск гипертонии

Не секрет, что многие хронические заболевания появляются из-за неправильного образа жизни. Дело в том, что многие привычки, которые вырабатываются годами, на самом деле сильно влияют на наше здоровье. На первый взгляд они безобидны, но потом могут обернуться большими проблемами. О том, что провоцирует гипертонию — в материале “Рамблера”.

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Дневной сон

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Ученые из США в своем исследовании рассказали, что дневной сон может увеличивать риск гипертонии. Они пришли к выводу, что дневной сон опасен тем, что увеличивает риск гипертонии у людей, моложе 60 лет, а также у тех, кто не входит в группы риска. Объясняется это тем, что те, кто обычно спят днем, имеют нарушения сна ночью, что сказывается на гормональном фоне, а также на проблемах с сосудами.

Кроме того, привычка спать днем может говорить о наличии других заболеваний. Например, о проблемах с щитовидной железой, анемии, неврологических заболеваниях и онкологии.

Чрезмерное употребление соли

Ученые из Нью-Йоркского исследовательского института мозга опубликовали заключение исследования, которое они проводили на мышах. Они выясняли, как употребление соли воздействует на мозг и сосуды. Выяснилось, что у мышей, которым давали больше соли, давление было гораздо выше. Натрий вытягивает воду из сосудов, что увеличивает риск заболевания, а также инсульта и деменции.

Также исследование показало, что если мышей перевести на более здоровое питание, ситуация с давлением изменится, но когнитивные и сосудистые заболевания все еще будут угрожать здоровью.

Плохая чистка зубов

По статистике, около 30% людей на земле не знают, как правильно нужно чистить зубы. Это провоцирует развитие кариеса и заболеваний десен. В свою очередь, эти болезни могут стать причиной проблем с сосудами, гипертонии и инсульта. Ученые провели исследование, в котором участвовали люди, не лечившие кариес.