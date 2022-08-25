Российский биолог — о возможном совпадении волн гриппа и коронавируса

Ревакцинация от коронавируса не является противопоказанием для прививки от сезонного гриппа — достаточно разнести этапы иммунизации по времени. При этом делать две прививки в один день действительно не стоит. Такое мнение в беседе с RT высказал профессор, доктор биологических наук Константин Северинов. По словам эксперта, волны сезонного гриппа и COVID-19 могут совпасть. В этом случае люди будут болеть обеими болезнями — по очереди или даже одновременно. При этом отличить грипп от коронавируса можно лишь с помощью тестирования, поскольку симптомы болезней очень похожи.

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— Заболеваемость коронавирусом растёт в России на протяжении последних недель, показатели приблизились к значениям февраля и марта. При этом смертность всё же намного меньше, чем была в начале 2022 года. Сейчас в среднем в сутки от COVID-19 в стране умирают около 60—70 человек. Для сравнения: в середине февраля 2022 года болезнь уносила жизни около 700 человек ежедневно. Можно ли сейчас говорить, что COVID-19 приблизился, наконец, к гриппу по степени опасности?

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— Нет никаких оснований, чтобы сравнивать вирусы сезонного гриппа и коронавируса: это как сравнивать чесотку с холерой. Единственное, что их объединяет, — это то, что они вызывают заболевания. Кроме того, в отличие от гриппа, коронавирус не является сезонной болезнью, это показывает вся история пандемии COVID-19.

Однако действительно можно говорить, что летальность коронавируса понизилась. С одной стороны, это связано с эволюцией самого вируса, которая идёт в сторону увеличения заразности и снижения летальности. А с другой — с тем фактом, что уже очень многие люди переболели, в то время как многие из самых уязвимых перед этой болезнью умерли.

Кроме того, суммарно в мире применено уже порядка 12 млрд доз вакцин от COVID-19. В начале пандемии SARS-CoV-2 распространялся в полностью «наивной» в иммунологическом смысле популяции, а сейчас большинство людей имеют хотя бы частичный иммунитет против этого вируса. Поэтому сегодня заболевание обычно протекает на фоне пусть и несовершенного, но всё же иммунного ответа.

— Как комбинировать ревакцинацию от коронавируса с вакцинацией от гриппа, которая обычно стартует в начале осени? Не станет ли двойная вакцинация слишком большой нагрузкой на иммунную систему?

— Если разносить такие прививки на пару недель, то никаких проблем не возникнет. Иммунный ответ формируется независимо на разные возбудители, в данном случае на разные прививки, поэтому никакого перекрёстного эффекта не будет. Делать разные прививки в один день действительно не стоит. Однако после того, как какие-либо симптомы от первой вакцинации прошли, можно совершенно спокойно делать вторую прививку. В наш организм постоянно попадают чужеродные агенты, и он реагирует на них путём иммунного ответа. Это нормальная для нас ситуация.

— Насколько велик риск одновременно заболеть коронавирусом и гриппом?

— Конечно, такое возможно, потому что коронавирус и грипп — две разные болезни, это несвязанные вещи.

— Просто есть точка зрения, согласно которой заразиться ещё одним вирусом во время болезни сложно, поскольку заболевание приводит к выработке в организме защитного интерферона…

— Интерферон — это общая, неспецифическая система защиты организма. Но совершенно не обязательно, что интерфероновая защита против одного вируса сработает и в случае с другим возбудителем. Кроме того, эта защита действует на самых ранних стадиях заболевания. Так что в целом можно параллельно болеть разными болезнями. Так зачастую и происходит.

— По какому принципу назначается лечение в таких случаях?

— Прямого лечения ни коронавируса, ни гриппа нет. Прямых лекарств от гриппа не существует, также непонятно, насколько эффективно действуют против ковида такие препараты, как паксловид и молнупиравир. Почти всё лечение в этих случаях симптоматическое, а симптомы у этих болезней похожи.

— В 2021 и 2020 годах грипп распространялся не очень активно. Но в этом году Роспотребнадзор прогнозирует, что сезонная волна гриппа начнётся уже в середине осени. Если волны коронавируса и гриппа совпадут, чем это может грозить нам?

— Особо ничем, просто будут параллельно развиваться два эпидемиологических процесса независимо друг от друга. Соответственно, люди могут болеть дважды — сначала одной болезнью, а потом другой —или даже одновременно обеими. Очевидно, что это плохо скажется на их состоянии.

— Есть ли, помимо ПЦР-тестов, способы точно диагностировать, грипп у пациента или коронавирус? Насколько отличаются симптомы нынешних форм коронавируса от симптомов гриппа?

— И грипп, и коронавирус — респираторные вирусные заболевания, которые имеют довольно похожую картину симптомов. Это температура, головная боль, боль в мышцах, усталость и т. д. Для коронавируса также описан целый ряд симптомов так называемого долгого ковида, которые не описаны для гриппа.

В начале заболевания отличить коронавирус от гриппа по симптомам нельзя, для этого нужно проводить иммунологические тесты и ПЦР-тестирование. Других методов нет.

— Почему грипп распространяется только в осенне-зимний период, а коронавирус стал внесезонной болезнью? И есть ли вероятность, что он станет со временем сезонным?