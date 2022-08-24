Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+31° в 
USD 60.00EUR 59.51
Войти в почту
1 час назад

Онколог рассказал, чем опасны внезапные приступы потливости

Letidor.ru

Потовые железы расположены по всему телу человека. Они выделяют жидкость, которая при испарении помогает охлаждать тело. Иногда количество пота увеличивается в несколько раз, это состояние называют гипергидрозом.

Онколог рассказал, чем опасны внезапные приступы потливости
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Повышенная потливость может быть локальной и затрагивать только подмышечные впадины или ладони. Иногда это состояние распространяется на все тело. В этом случае причины чаще всего связаны с различными патологиями. Подробности читайте в нашей новости. Главный онколог Минздрава России Андрей Каприн рассказал в своем Telegram-канале о том, чем опасны приливы потливости. По мнению специалиста, кратковременные сбои в терморегуляции может спровоцировать сильный стресс и определенные продукты.

Врач отметил, при приливах гормональная заместительная терапия и фитоэстрогены в виде БАДов, которые обычно назначаются женщинам в период менопаузы, противопоказаны.

Болезни и лекарства,Андрей Каприн,Минздрав РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители