Онколог рассказал, чем опасны внезапные приступы потливости

Потовые железы расположены по всему телу человека. Они выделяют жидкость, которая при испарении помогает охлаждать тело. Иногда количество пота увеличивается в несколько раз, это состояние называют гипергидрозом.

Повышенная потливость может быть локальной и затрагивать только подмышечные впадины или ладони. Иногда это состояние распространяется на все тело. В этом случае причины чаще всего связаны с различными патологиями. Подробности читайте в нашей новости. Главный онколог Минздрава России Андрей Каприн рассказал в своем Telegram-канале о том, чем опасны приливы потливости. По мнению специалиста, кратковременные сбои в терморегуляции может спровоцировать сильный стресс и определенные продукты.