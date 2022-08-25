Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+24° в 
USD 60.00EUR 59.51
Войти в почту
38 минут назад

Инфекционист рассказала, как подготовиться к сезону гриппа и ОРВИ

Москва24иещё 4

Грипп более заразное заболевание, чем COVID-19, а лучшим способом защиты от болезни является вакцинация. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на инфекциониста Елену Мескину. Специалист отметила, что при первых признаках простуды лучше оставаться дома, чтобы не подвергать опасности других.

Инфекционист рассказала, как подготовиться к сезону гриппа и ОРВИ
Фото: М24М24

"Если человек заболел, сначала трудно будет предсказать чем: гриппом, ОРВИ или коронавирусом. Однако в любом случае необходимо остаться дома и не заражать других людей в транспорте, офисе и других общественных местах", – пояснила Мескина.

Кроме того, предотвратить заражение гриппом и ОРВИ может ношение масок в общественных местах и мытье рук. Эксперт посоветовала пожилым людям и лицам с хроническими заболеваниями не пренебрегать этими методами. Ранее главный внештатный специалист по санаторно-курортному лечению Минздрава России Михаил Никитин рассказал, что боли в мышцах, костях и суставах возникают у 30–40% переболевших COVID-19.

По его словам, специалисты наблюдают много отдаленных последствий коронавируса. Он отметил, что боли в мышцах, костях и суставах могут иметь как волнообразный, так и постоянный характер.

Болезни и лекарства,Михаил Никитин,Минздрав РФ,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители