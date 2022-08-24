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2 часа назад

Врач посоветовал сократить время пребывания на улице во время смога

Вечерняя Москваиещё 2

Выходить на улицу во время смога опасно в тех регионах, где пожары находятся близко к населенным пунктам. Об этом рассказал главный врач профилактического центра «Московская медицина» Алексей Гусев.

Врач посоветовал сократить время пребывания на улице во время смога
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Если мы возьмем ту же Рязанскую область, где сейчас множество пожаров, и Подмосковье, то близкое нахождение к пожарам и есть самое опасное. Этих участков лучше всего избегать. Заранее, всем кто находится в селах и деревнях, по возможности лучше оттуда уехать, — отметил Гусев в комментарии НСН.

По его словам, в утренние часы на улицу не стоит выходить людям с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, беременным женщинам. Также не стоит открывать окна в помещениях.

В Рязанской области продолжают бушевать лесные пожары. Распространению огня способствуют порывы ветра. В регионе приняты все меры для борьбы с пожарами, передает Nation News.

Врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин рассказал «Вечерней Москве», как защитить себя от смога. Так, горожанам стоит не выходить из дома, держать окна закрытыми, регулярно проводить влажную уборку и пользоваться кондиционером.

Болезни и лекарства,Вячеслав Овечкин,Алексей Гусев,
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