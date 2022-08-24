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1 час назад

Врач рассказал, как избавиться от болей в пояснице без лекарств

Мир24

Боли в спине зачастую возникают из-за неправильной осанки и перенапряжения мышц. Избавиться от болевых ощущений поможет простое упражнение, рассказал в интервью порталу «Доктор Питер» врач, кандидат медицинских наук Александр Шишонин.

Врач рассказал, как избавиться от болей в пояснице без лекарств
Фото: Мир24Мир24

По словам специалиста, болями в пояснице часто страдают даже люди, которым еще нет 30 лет. Причина – неправильное питание, сидячий образ жизни и отсутствие физической нагрузки. Медик подчеркнул, что таблетка обезболивающего не является лучшим способом избавиться от этих болезненных ощущений, снять боль поможет простое упражнение.

«Лягте на спину, поднимите одну ногу, согнутую в колене, возьмитесь рукой за стопу поднятой ноги. Пытайтесь выпрямить ногу настолько, насколько это возможно. Затем хватаемся за стопу второй рукой и подтягиваем плечо к ноге (если поднята левая нога, то и тянемся левым плечом), в таком положении остаемся 15–20 секунд, аккуратно пытаясь выпрямить ногу»,

– рассказал врач.

Шишонин отметил, что главное в этом упражнении – сконцентрировать внимание на пояснице. Однако если боли в спине беспокоят часто, а упражнения не помогают, то необходимо обратиться к специалисту.

Болезни и лекарства,
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