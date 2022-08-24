Как уберечься от ОРВИ: памятка по профилактике гриппа и простуды

Несмотря на то, что коронавирус уже несколько лет занимает основное место в медиапространстве, такие «традиционные» болезни, как грипп и ОРВИ, никуда не делись – им все так же подвержены и взрослые, и дети. Вопреки расхожему мнению, эти самые распространенные в мире вирусы активны отнюдь не только в холодное время года, а потому об их профилактике стоит помнить в любое время, особенно – перед учебным годом. О том, как защитить свой организм от простудных заболеваний, – в материале «ФедералПресс».

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Что такое ОРВИ и грипп?

Видео дня

Эта аббревиатура означает «острая респираторная вирусная инфекция». На деле это не одно заболевание, а целое семейство:

вирусы парагриппа;

аденовирусы;

парамиксовирусы;

пикорнавирусы;

коронавирусы (да, ковид – только отдельный их представитель);

вирусы гриппа типов А, В, С.

При этом грипп куда тяжелее для организма человека, чем его менее заразные «собратья». Недооценивать его не стоит: грипп способен провоцировать инфекционно-воспалительные заболевания сердца, нервной системы, головного мозга, вызывать дыхательную недостаточность и другие тяжелые последствия вплоть до летального исхода. В особую группу риска входят люди почтенного возраста, маленькие дети, пациенты с хроническими кардиологическими и пульмонологическими патологиями.

Несмотря на «популярность» COVID-19, известные всем вирусы ОРВИ и гриппа до сих пор занимают до 95 % удельного веса среди всех инфекционных заболеваний. Человечество хорошо знакомо с ними, однако пока что способов побороть их окончательно у медицины нет. И все же существуют способы если не совсем оградить себя от них, то по крайней мере сильно снизить вероятность заболеть.

Препараты для профилактики ОРВИ и гриппа

Традиционно эти заболевания активизируются в демисезонные периоды, и особенно повышается вероятность ими заразиться в местах большого скопления людей. В данном случае в группе риска оказываются дети в детских садах и школах, студенты, офисные работники и представители других профессий, чья работа подразумевает тесный контакт с людьми.

Современная медицина довольно давно представила препараты, которые помогают избежать заболевания. В частности, это так называемые «лекарства прямого действия», которые мешают вирусам распространяться в организме, а также «противовирусные средства», повышающие сопротивляемость инфекциям за счет выработки естественных защитных интерферонов для защиты от ОРВИ и гриппа.

На отечественном рынке их линейка широко представлена различными препаратами как российских, так и зарубежных марок. Отпускаются они без рецепта врача, и для подбора профилактического лекарства достаточно всего лишь проконсультироваться с фармацевтом.

Профилактика без таблеток

Человечество давно научилось противостоять этим заболеваниям и без принятия горсти пилюль. При этом многие народные методы профилактики гриппа и ОРВИ имеют вполне точное научное обоснование.

Занятия спортом – сами по себе они не помогают защититься от гриппа и ОРВИ, зато держат организм в тонусе, что способствует большей иммунной сопротивляемости и повышенной выработке интерферонов.

Правильное питание – помогает организму вырабатывать интерфероны. Для этого нужно питаться продуктами, содержащими в изобилии аскорбиновую кислоту. Она содержится во многих фруктах, зелени, ягодах и овощах. Однако не нужно забывать и о белке: в вашем рационе должны быть и рыба, и мясо, и зерновые. Лучше всего защищаться от вирусов помогает витамин D, который организм получает из яиц, морской капусты и рыбы.

Закаливание – практики закаливающих процедур, известные многим с советских времен, действительно помогают бороться с заразой. Только лучше всего начинать закаляться не в межсезонье, а летом, тогда организм успеет подготовиться к натиску вирусов.

Народные средства – как, правило, основаны на опыте применения продуктов и трав в борьбе с болезнью. Например, такие растения, как чеснок, лук и имбирь, и правда имеют противомикробное действие, а шиповник, шалфей, мелисса и многие другие травы помогают укрепить иммунитет.

Ежегодная вакцинация

Всемирная организация здравоохранения считает вакцинацию единственной социально и экономически оправданной мерой борьбы с гриппом. Вакцинация на 90 % снижает заболеваемость, на 60 % снижает вероятность госпитализации. Как правило, о начале сезонной прививочной кампании против ОРВИ и гриппа сообщается в официальных региональных СМИ, на стендах районных поликлиник вашего города, а также на сайтах региональных минздравов.