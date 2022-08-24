Как уберечься от ОРВИ: памятка по профилактике гриппа и простуды

Несмотря на то, что коронавирус уже несколько лет занимает основное место в медиапространстве, такие «традиционные» болезни, как грипп и ОРВИ, никуда не делись – им все так же подвержены и взрослые, и дети. Вопреки расхожему мнению, эти самые распространенные в мире вирусы активны отнюдь не только в холодное время года, а потому об их профилактике стоит помнить в любое время, особенно – перед учебным годом. О том, как защитить свой организм от простудных заболеваний, – в материале «ФедералПресс».
Эта аббревиатура означает «острая респираторная вирусная инфекция». На деле это не одно заболевание, а целое семейство:
При этом грипп куда тяжелее для организма человека, чем его менее заразные «собратья». Недооценивать его не стоит: грипп способен провоцировать инфекционно-воспалительные заболевания сердца, нервной системы, головного мозга, вызывать дыхательную недостаточность и другие тяжелые последствия вплоть до летального исхода. В особую группу риска входят люди почтенного возраста, маленькие дети, пациенты с хроническими кардиологическими и пульмонологическими патологиями.
Несмотря на «популярность» COVID-19, известные всем вирусы ОРВИ и гриппа до сих пор занимают до 95 % удельного веса среди всех инфекционных заболеваний. Человечество хорошо знакомо с ними, однако пока что способов побороть их окончательно у медицины нет. И все же существуют способы если не совсем оградить себя от них, то по крайней мере сильно снизить вероятность заболеть.
Традиционно эти заболевания активизируются в демисезонные периоды, и особенно повышается вероятность ими заразиться в местах большого скопления людей. В данном случае в группе риска оказываются дети в детских садах и школах, студенты, офисные работники и представители других профессий, чья работа подразумевает тесный контакт с людьми.
Современная медицина довольно давно представила препараты, которые помогают избежать заболевания. В частности, это так называемые «лекарства прямого действия», которые мешают вирусам распространяться в организме, а также «противовирусные средства», повышающие сопротивляемость инфекциям за счет выработки естественных защитных интерферонов для защиты от ОРВИ и гриппа.
На отечественном рынке их линейка широко представлена различными препаратами как российских, так и зарубежных марок. Отпускаются они без рецепта врача, и для подбора профилактического лекарства достаточно всего лишь проконсультироваться с фармацевтом.
Человечество давно научилось противостоять этим заболеваниям и без принятия горсти пилюль. При этом многие народные методы профилактики гриппа и ОРВИ имеют вполне точное научное обоснование.
Всемирная организация здравоохранения считает вакцинацию единственной социально и экономически оправданной мерой борьбы с гриппом. Вакцинация на 90 % снижает заболеваемость, на 60 % снижает вероятность госпитализации. Как правило, о начале сезонной прививочной кампании против ОРВИ и гриппа сообщается в официальных региональных СМИ, на стендах районных поликлиник вашего города, а также на сайтах региональных минздравов.
Как правило, сезон вакцинации начинается в сентябре-октябре, однако в зависимости от региона и эпидемиологической обстановки время его начала может меняться.