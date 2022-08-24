Недосып делает человека эгоистичным и асоциальным

Недостаток сна мешает социальности и не дает поддерживать хорошие отношения с окружающими. Статья об этом опубликована в PLOS Biology.
Секрет успеха человека как вида не только в индивидуальном интеллекте, но и в способности действовать сообща и координировать свои действия с другими. Способность к этому - одна из функций мозга, которая может быть нарушена. Ученые из Калифорнийского университета в Беркли выяснили, что дефицит сна подрывает способность мозга успешно контролировать социальное поведение.
"Однако новая работа демонстрирует, что нехватка сна губительна не только для здоровья людей, но и для их социальных взаимодействий, более того, она разрушает саму ткань человеческого сообщества",
- говорит Мэтью Уолкер.
Для начала ученые обследовали 24 здоровых добровольца с помощью аппарата фМРТ, опыты проводили как после нормального восьмичасового сна, так и без него. Оказалось, что без здорового сна функция нейронов, отвечающих за социальное взаимодействие и способность понимать друг друга, ухудшается. Далее ученые обратились к более многочисленной группе — свыше сотни добровольцев, за которыми следили удаленно. На протяжении трех-четырех суток исследователи косвенно оценивали качество их сна (продолжительность, число просыпаний и тому подобное), а затем с помощью опросников проверяли готовность испытуемых помогать окружающим. Как и ожидали авторы работы, корреляция была налицо: чем хуже у человека обстояли дела со сном, тем слабее становилась его кооперативность на следующий день.
Наконец, в США в 2011-2016 годах на 10% снижалось количество сделанных пожертвований на следующий день после перевода часов на зимнее время, когда у людей сокращалось время сна. Из всего этого ученые заключают, что нормальный сон имеет важнейшее значение не только для индивида, но и для общества. Ранее офтальмологи выяснили, что компонент кофе замедляет развитие близорукости у детей.