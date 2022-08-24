Какой компонент кофе замедляет развитие близорукости у детей

Пероральный прием метаболита кофеина 7-метилксантина (7-MX) снижает темпы прогрессирования близорукости у детей, выяснили офтальмологи из Университета Цзинань в Китае. Работа была опубликована в журнале British Journal of Ophthalmology.

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Исследователи изучили данные 711 детей в возрасте от 7 до 15 лет, проходивших лечение от близорукости с помощью 7-MX в период с июня 2000 года по январь 2021 года. Всем детям было проведено комплексное офтальмологическое обследование, 624 из детей принимали таблетки 7-MX в дозе до 1200 мг в день. Дети наблюдались в среднем 3,6 года. Среднее прогрессирование миопии за это время составило 1,34 диоптрий.

Лечение препаратом 7-MX было связано со снижением скорости прогрессирования миопии и осевого удлинения глаза. Моделирование показало, что в среднем у 7-летнего ребенка с аномалией рефракции -2,53 диоптрий в течение следующих 6 лет без лечения близорукость увеличится на -3,49 диоптрий. Но при ежедневном приеме 7-MX в дозе 1000 мг близорукость у того же ребенка прогрессирует только на -2,65 диоптрий.