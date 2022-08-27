Что нужно делать при пониженном артериальном давлении

Артериальное давление считается низким, если оно упало больше, чем на 20% от своей индивидуальной нормы (обычно считается, что это ниже 90/60 мм рт.ст). При таком значительном падении давления организм человека перестает снабжаться необходимым количеством кислорода и нужными питательными элементами, что сказывается на ухудшении функционирования многих органов.
Люди переносят низкое артериальное давление (гипотонию) по-разному: одни могут и не замечать падение у себя давления, и тогда можно говорить об этом как об индивидуальной особенности. Другие же ощущают отсутствие сил, слабость, снижение концентрации внимания, шум в ушах, головную боль, головокружение и ряд других неприятных симптомов, и поэтому таким людям нужно поднимать у себя артериальное давление для того, чтобы улучшить свое самочувствие. «Рамблер» узнал у эксперта, какие меры предпринять, чтобы самостоятельно нормализовать давление.
Чтобы поднять давление в домашних условиях, можно воспользоваться следующими способами:
Жидкость поможет устранить возможное обезвоживание (которое является одной из причин снижения артериального давления), а также увеличит объем крови. Все это приведет к повышению артериального давления.
Для людей, которые редко пьют кофе, выпитая чашка кофеиносодержащего напитка может помочь повысить давление.
Такая поза позволяет уменьшить объем крови в ногах, тем самым помогая повысить давление в основных сосудах тела. Однако стоит помнить, что такой способ противопоказан людям, которые страдают гипертонией.
Компрессионное белье (гольфы, чулки) уменьшает объем крови в ногах, тем самым обеспечивая ее поступление в основные сосуды тела. Таким образом, у человека поднимется артериальное давление.
И, конечно же, хочется напомнить, что если человек наблюдает у себя периодически падение артериального давления, и при этом это сопровождается неприятными симптомами, нужно обязательно обратиться к врачу, чтобы установить точные причины такого состояния и назначить оптимальную схему лечения.