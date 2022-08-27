Что нужно делать при пониженном артериальном давлении

Артериальное давление считается низким, если оно упало больше, чем на 20% от своей индивидуальной нормы (обычно считается, что это ниже 90/60 мм рт.ст). При таком значительном падении давления организм человека перестает снабжаться необходимым количеством кислорода и нужными питательными элементами, что сказывается на ухудшении функционирования многих органов.

Люди переносят низкое артериальное давление (гипотонию) по-разному: одни могут и не замечать падение у себя давления, и тогда можно говорить об этом как об индивидуальной особенности. Другие же ощущают отсутствие сил, слабость, снижение концентрации внимания, шум в ушах, головную боль, головокружение и ряд других неприятных симптомов, и поэтому таким людям нужно поднимать у себя артериальное давление для того, чтобы улучшить свое самочувствие. «Рамблер» узнал у эксперта, какие меры предпринять, чтобы самостоятельно нормализовать давление.

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Чтобы поднять давление в домашних условиях, можно воспользоваться следующими способами:

1. Съесть что-нибудь соленое

Соленая рыба, соленый огурец, крекер с солью, брынза или просто подсоленный хлеб – вся эта еда содержат соль. Хлорид натрия (поваренная соль) повышает артериальное давление. Однако стоит учитывать, что соль может повысить давление резко, что противопоказано людям, которые страдают гипертонией. Также данный способ нельзя использовать постоянно, так как избыток натрия в организме может привести к сердечной недостаточности, особенно у пожилых людей.

Османов Рустем Абдулхаевич Врач-терапевт, врач-кардиолог «СМ-Клиника»

2. Выпить несколько стаканов воды

Жидкость поможет устранить возможное обезвоживание (которое является одной из причин снижения артериального давления), а также увеличит объем крови. Все это приведет к повышению артериального давления.

3. Выпить чашку кофе

Для людей, которые редко пьют кофе, выпитая чашка кофеиносодержащего напитка может помочь повысить давление.

4. Выполнить дыхательные упражнения

Усилить кровоток и поднять артериальное давление могут помочь дыхательные упражнения: усиленные вдохи/выдохи через нос. Необходимо сделать по 15-20 вдохов/выдохов с перерывами 2-3 раза, для того, чтобы поднять артериальное давление.

Османов Рустем Абдулхаевич Врач-терапевт, врач-кардиолог «СМ-Клиника»

5. Использовать позу «нога на ногу»

Такая поза позволяет уменьшить объем крови в ногах, тем самым помогая повысить давление в основных сосудах тела. Однако стоит помнить, что такой способ противопоказан людям, которые страдают гипертонией.

6. Надеть компрессионное белье на ноги

Компрессионное белье (гольфы, чулки) уменьшает объем крови в ногах, тем самым обеспечивая ее поступление в основные сосуды тела. Таким образом, у человека поднимется артериальное давление.

7. Принять лекарственный препарат от гипотонии

Повысить артериальное давление могут помочь лекарственные препараты, такие как растительные адаптогены, лекарственные средства для активизации нервной системы, а также ряд других препаратов, повышающих артериальное давление. Однако прием любого такого лекарственного препарата возможен только после консультации с врачом, чтобы учесть все возможные противопоказания и побочные действия.



Если падение давление у человека сопровождается такими симптомами как неясность сознания, быстрое дыхание, слабый и быстрый пульс, побледнение кожи – то в таком случае, скорее всего, речь идет об острой артериальной гипотензии. Это состояние может быть опасным для жизни, поэтому рекомендуется незамедлительно вызвать скорую помощь. Османов Рустем Абдулхаевич Врач-терапевт, врач-кардиолог «СМ-Клиника»